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ВАКС продовжив термін дії процесуальних обов'язків, покладених на ексголову Верховного Суду Князєва

Світлана Кравченко
9 вересня, 2024 понедiлок
14:01
Кримінал Всеволод Князєв

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 9 вересня, продовжив строк дії обов'язків, покладених на колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, до 9 листопада 2024 року

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Про це повідомляє Укрінформ.

"Суд постановив: задовольнити клопотання прокурора САП про продовження строків дії обов'язків, покладених на обвинуваченого. Продовжити Князєву строк дії покладених на нього обов'язків. Строк дії ухвали встановити до 9 листопада 2024 року включно. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає", - оголосив головуючий суддя під час засідання у ВАКС із розгляду по суті справи, у якій фігурує Князєв.

Зокрема, серед обов'язків, покладених на Князєва, строк дії яких продовжив суд:

  • прибувати за кожною вимогою до прокурора і суду, не відлучатися без дозволу прокурора чи суду за межі території України;
  • повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання і роботи; 
  • утримуватися від спілкування з низкою осіб;
  • здати на зберігання до ГУ ДМС у місті Києві свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на в'їзд в Україну і виїзд з України.

Під час засідання було продовжено дослідження документів у рамках цієї справи.

Також суд долучив до матеріалів судового провадження для дослідження низку матеріалів, які подав прокурор САП, а саме - постанови про доручення проведення досудового розслідування групі детективів та визначення старшого слідчої групи, повідомлення про початок досудового розслідування, постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, постанови про об'єднання матеріалів досудових розслідувань, витяги з ЄРДР тощо.

Після цього ВАКС відклав судовий розгляд цієї справи до 23 вересня на 10:00. 

Що відомо про справу Князєва

15 травня 2023 року НАБУ і САП викрили схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня в справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру  Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Під час засідання 17 травня 2023 року Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою ексголови ВС Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила його тримання під вартою, САП клопотав про арешт із заставою. Пізніше ВАКС також обрав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, якого вважають співучасником у справі Князєва.

Уже 23 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили, що вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину, а 31 травня 2023 року ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву, залишивши його під вартою. 

Пізніше ВАКС продовжив запобіжний захід до 8 вересня 2023 року. 26 вересня 2023 року його також лишили під вартою, але зменшили розмір застави з 55 до 45 млн гривень.  

2 листопада 2023 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для Князєва до 9 грудня 2023 року, а згодом тримання під вартою продовжили до 2 лютого 2024 року. Також суд зменшив розмір застави до 27 млн грн.

12 березня Київський апеляційний суд остаточно визнав винним Князєва у справі про оренду квартири за тисячу гривень. Йому призначили штраф розміром 2550 гривень разом із конфіскацією подарунка в 906 600 грн. Рішення апеляційного суду остаточне та не підлягає оскарженню.

Вища рада правосуддя 4 квітня відсторонила Князєва від здійснення правосуддя на час суду.

27 травня колегія суддів Вищого антикорупційного суду України продовжила термін дії обов’язків колишньому голові Верховного Суду. З нього також зняли електронний браслет.

17 червня Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення Князєва. А у липні колегія суддів ВАКС зняла арешт з частини його коштів.

Теги:
Україна
Верховний суд
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