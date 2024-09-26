Якщо Дмитрук правильно "розкладе карти", він зможе затягти ухвалення рішення про екстрадицію на кілька років, - кореспондент Радіо Свобода у Великій Британії

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Шанси Дмитрука протидіяти або скасувати свою екстрадицію в Україну становлять 50 на 50. Український утікач одразу по прибутті до Великої Британії подав себе як жертву політичного переслідування з боку уряду Володимира Зеленського", - зауважив Ковач.

Кореспондент Радіо Свобода припустив, що депутат заїхав до Великої Британії, оголосивши себе жертвою переслідувань на релігійному ґрунті на пункті в'їзду.

"Цей момент, на думку британських оглядачів, може зіграти надзвичайно важливу роль. Оскільки британське керівництво, МЗС і навіть верхівка американської церкви висловлюють своє занепокоєння діями української влади, спрямованими на заборону Московської церкви в Україні", - пояснив Ковач.

За словами кореспондента Радіо Свобода, якщо Дмитрук правильно "розкладе свої карти", він зможе затягти ухвалення рішення про екстрадицію на доволі тривалий час, під прикриттям тези про гоніння на підставі його релігійних переконань.

"Тобто це може затягтися на кілька років і призвести до того, що Київ з часом втратить інтерес до Дмитрука, який, на думку британських оглядачів, не постає аж надто одіозною постаттю. Подібна тактика цілком реально може розглядатися Дмитруком як виграшний варіант", - резюмував Ковач.

Що відомо про справу Дмитрука

У серпні народний депутат України Артем Дмитрук, відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, опублікував низку дописів про підготовку його затримання.

24 серпня 2024 року він незаконно виїхав до Молдови. Уже після цього, 25 серпня, йому оголосили підозру.

Згодом Дмитрук заявив, що його сім'ю переслідували та намагались викрасти з готелю у Європі.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував незаконний виїзд за кордон Дмитрука. Він заявив, що за результатами розслідування будуть ухвалені рішення, зокрема, й у парламенті.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос заявив, що народний депутат не заявляв, що він є посадовцем Верховної Ради – він виїхав як звичайний громадянин.

На початку вересня ЗМІ припустили, що Дмитрук перебуває в Лондоні.

24 вересня політик розповів, що в Лондоні його затримали співробітники правоохоронних органів. За його словами, після цього відбулось судове засідання.

Офіс генпрокурора готує матеріали для екстрадиції нардепа Артема Дмитрука, який перебуває в розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні.



