КСУ відклав призначення суддів за квотою Зеленського, у президента назвали це "затягуванням часу"
Приведення до присяги суддів Конституційного суду Олександра Петришина та Оксани Грищук, яких призначив указом Володимир Зеленський, було відтерміновано
Про це повідомила пресслужба Конституційного суду України у Facebook.
КСУ вирішив доручити скликати спеціальні засідання суду для складення присяги суддями, яких їх призначив Зеленський указами після припинення повноважень або звільнення з посади суддів, яких призначили президенти за період 2013–2018 років.
Суд відклав питання призначення нових суддів до вирішення питання щодо законності звільнення суддів Олександра Тупицького та Олександра Касмініна через указ Зеленського про скасування їх призначення.
Прессекретар президента Сергій Никифоров у Facebook опублікував коментар з приводу рішення КСУ.
"Зеленський засмучений відмовою КСУ приймати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою. Для Офісу президента це виглядає затягуванням часу в надії на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд прийме вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ", - зазначив Никифоров.
Він додав, що Зеленський сподівається, що у ВС "усвідомлюють суспільний запит на судову реформу".
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував указ від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного Суду України.
- Згодом Верховний Суд визнав протиправним указ Володимира Зеленского, яким він скасував призначення Олександра Тупицького суддею КСУ.
- ОПУ оскаржив скасування Верховним судом указу Зеленського про звільнення Тупицького.
- Тупицький та Касмінін подали позов щодо скасування оголошеного конкурсу на посади суддів КСУ.
- КСУ ухвалив розглянути справу про звільнення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.
- Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду зупинив провадження у справі про відсторонення з посади судді КСУ Олександра Тупицького.
- 26 листопада президент Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного суду України Олександра Петришина та Оксану Грищук.
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