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Головна Суспільство КСУ відклав призначення суддів за квотою Зеленського, у президента назвали це "затягуванням часу"

КСУ відклав призначення суддів за квотою Зеленського, у президента назвали це "затягуванням часу"

30 листопада, 2021 вiвторок
21:49
Суспільство КСУ

Приведення до присяги суддів Конституційного суду Олександра Петришина та Оксани Грищук, яких призначив указом Володимир Зеленський, було відтерміновано

Про це повідомила пресслужба Конституційного суду України у Facebook.

КСУ вирішив доручити скликати спеціальні засідання суду для складення присяги суддями, яких їх призначив Зеленський указами після припинення повноважень або звільнення з посади суддів, яких призначили президенти за період 2013–2018 років.

Суд відклав питання призначення нових суддів до вирішення питання щодо законності звільнення суддів Олександра Тупицького та Олександра Касмініна через указ Зеленського про скасування їх призначення.

Прессекретар президента Сергій Никифоров у Facebook опублікував коментар з приводу рішення КСУ.

"Зеленський засмучений відмовою КСУ приймати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою. Для Офісу президента це виглядає затягуванням часу в надії на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд прийме вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ", - зазначив Никифоров.

Він додав, що Зеленський сподівається, що у ВС "усвідомлюють суспільний запит на судову реформу".

 


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Конституційний суд
Володимир Зеленський
КСУ
Офіс президента
Сергій Никифоров
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