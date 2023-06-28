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Кулеба попередив ОБСЄ про ризики вчинення РФ теракту на ЗАЕС

28 червня, 2023 середа
21:49
Війна з Росією Окупанти на ЗАЕС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що окупація та ризик вчинення Росією теракту на Запорізькій АЕС ставить під загрозу весь простір ОБСЄ

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства закордонних справ України.

Дмитро Кулеба виступив онлайн на Конференції Головування ОБСЄ з огляду питань безпеки.

"Сьогодні Росія погрожує Україні та всьому простору ОБСЄ радіаційним інцидентом на Запорізькій атомній електростанції. Що би не говорила російська пропаганда, саме Росія і лише Росія має сьогодні мотивацію та засоби для того, щоб вчинити інцидент на ЗАЕС", - заявив міністр.

Кулеба наголосив, що, окупувавши станцію та перетворивши її на військову базу, Росія використовує ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу. 

"Не знаю, що ще має відбутися, щоб держави-учасниці ОБСЄ визнали очевидне: Росії не місце за цим столом", — підкреслив Дмитро Кулеба.

Міністр нагадав, що підрив Каховської ГЕС вивів воєнні злочини РФ на новий щабель, а справжній масштаб його наслідків для людей та навколишнього середовища можна буде оцінити лише згодом. 

"Не можна толерувати безкарність Росії, незаконне утримання співробітників ОБСЄ, крадіжку понад 70 автомобілів Організації. Не може бути дискусій з країною, чий президент знаходиться в розшуку МКС за воєнний злочин - викрадення українських дітей. Не може бути сподівання на цивілізований діалог із країною, яка завдає інтенсивних ударів ракетами та дронами по густонаселених житлових масивах, вдається до масових звірств, тортур, зґвалтувань та залякування цивільного населення. Не може бути пошуку порозуміння з агресором, який намагається знищити українську державність та національну ідентичність", — наголосив Дмитро Кулеба. 

За словами Кулеби, Україна не має вибору, крім як боротися за свою свободу та відновлення територіальної цілісності.  Він нагадав, що Україна має цілісне бачення відновлення справедливого та тривкого миру, яке детальне викладене в Формулі миру президента Володимира Зеленського. 

"Ми живемо у час викликів, коли дискусії без прагматичних рішень більше не працюють.  Якщо ми хочемо зберегти ОБСЄ і нашу колективну відданість цінностям і принципам Гельсінського заключного акту, потрібно знайти спосіб призупинити участь Росії в ОБСЄ", — підсумував міністр Дмитро Кулеба.  

Глава МЗС України закликав ОБСЄ до активної участі у втіленні Формули миру. 

Дмитро Кулеба

Фото: МЗС

Загроза теракту й ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що ситуація там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації. Також він наголосив, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше радіаційній катастрофі – треба тиснути і діяти. Натомість речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяву Зеленського брехнею.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України очікує чіткої оцінки МАГАТЕ щодо злочинних дій Росії та звернулось до міжнародної спільноти, зокрема до Групи Семи та Європейського Союзу, аби ті вжили термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС.

У разі терористичного акту на Запорізькій АЕС в Енергодарі окупаційне військо РФ не зможе контролювати його наслідки. Ймовірно, сигналами про підготовку до диверсій на станції, росіяни намагаються спонукати ЗСУ відмовитися від проведення контрнаступальних операцій у цьому районі, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Міністерство охорони здоров'я попередило, що неконтрольоване вживання йодиду калію, до якого можуть вдатися українці через побоювання аварії на Запорізькій АЕС, є небезпечним для здоров'я та життя.

Також МВС розгорнуло штаби для допомоги, а рятувальники проведуть навчання з ліквідації наслідків можливого теракту росіян на Запорізькій атомній електростанції.

Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

25 червня Зеленський провів розмови з Байденом, Трюдо та Дудою, зважаючи на те, що "світ недостатньо реагує на ситуацію на ЗАЕС".

В Енергоатомі повідомили, що станом на 27 червня ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції контрольована, рівень води у ставку-охолоджувачі стабільний.

Також депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков в ефірі Еспресо розповів, що влада Запорізької області проводить координаційні заходи та розроблює моделі потенційної евакуації людей через загрозу теракту росіян на Запорізькій АЕС.

Суспільство
ОБСЄ
МЗС
МЗС України
окуповані території
Запорізька АЕС
Енергодар
Дмитро Кулеба
воєнні злочини Росії
Каховська ГЕС
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