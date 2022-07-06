Кулеба попросив Німеччину збільшити кількість самохідних гаубиць і РСЗВ для України
Міністр закордонних справ України у розмові зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок наголосив на нагальній необхідності нарощення постачань німецької зброї
Про це Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.
Йдеться про німецькі самохідних гаубиць і РСЗВ.
Також політики скоординували подальші кроки щодо розблокування експорту продовольства з України.
Очільники МЗС поговорили напередодні зустрічі міністрів G20. Вони обоє погодилися тиснути на Росію.
- 5 липня Кулеба закликав обмежити доступ РФ до морських перевезень.
- Глава МЗС 1 липня обговорив з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем майбутні кроки України на шляху до ЄС, а також підготовку сьомого пакета санкцій проти РФ.
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