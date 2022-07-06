Кулеба попросив Німеччину збільшити кількість самохідних гаубиць і РСЗВ для України

Про це Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

Йдеться про німецькі самохідних гаубиць і РСЗВ.

Також політики скоординували подальші кроки щодо розблокування експорту продовольства з України.

Очільники МЗС поговорили напередодні зустрічі міністрів G20. Вони обоє погодилися тиснути на Росію.

5 липня Кулеба закликав обмежити доступ РФ до морських перевезень.

Глава МЗС 1 липня обговорив з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем майбутні кроки України на шляху до ЄС, а також підготовку сьомого пакета санкцій проти РФ.

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