Адвокат імовірних жертв Diddy заявив, що кількість цивільних позовів проти репера сягає 300

Про це пише BBC.

Адвокат Тоні Базбі, який представляє інтереси кількох потенційних жертв американського музичного продюсера Шона Diddy Комбза, повідомив, що його команда отримала близько 3 тис. дзвінків після пресконференції на початку жовтня. Тоді Базбі шокував заявою про те, що кількість імовірних потерпілих від дій Diddy сягає 120. Наразі, за словами адвоката, потенційна кількість цивільних позовів проти музиканта "імовірно становить близько 300".

Тоні Базбі вже подав 20 позовів від чоловіків і жінок, які вимагають від музиканта відшкодування збитків. Адвокат каже, що в реальності буде подано загалом 100-150 позовів. Інші скарги не дійдуть до суду, оскільки в деяких штатах уже минув термін для подання позовів.

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Адвокати Шона Комбза схарактеризували численні цивільні позови від 300 імовірних потерпілих як частину "безрозсудного медіацирку". Створення адвокатом Базбі безплатного телефонного номера для скарг було "явною спробою розголосу".

У заяві BBC його адвокатка Еріка Вулфф додала: "Містер Комбз повністю впевнений у фактах і чесності судового процесу. У суді правда переможе: містер Комбз ніколи не чинив сексуального насильства чи торгівлю людьми — чоловіками чи жінками, дорослими чи неповнолітніми".

Що відомо про справу Шона Diddy Комбза

У вересні Шона Комбза заарештували за звинуваченнями в торгівлі людьми в сексуальних цілях і рекеті. Репер влаштовував розкішні "білі вечірки", на які запрошував зірок першого ешелону та ЗМІ для висвітлення події. Проте ближче до ночі репер оголошував, що "дітям час спати", і починалася неофіційна частина вечора, яку сам Комбз називав Freak Offs (словник американського сленгу визначає Freak Offs як "мастурбувати" або "займатися нестримним або нетрадиційним сексом"). Під час Freak Offs відбувалися не просто оргії, а, як повідомляється в судових документах, мали місце зґвалтування, насильство та примус, зокрема і неповнолітніх.

Адвокат Тоні Базбі заявив, що понад 100 імовірних жертв подадуть позов проти репера Шона Diddy Комбза за звинуваченнями в сексуальних домаганнях, зґвалтуванні та сексуальній експлуатації. Найменшій жертві 9 років.

Джастін Бібер є однією з імовірних жертв Diddy. Коли йому було 15 років, він проводив багато часу з музичним продюсером, а також неповнолітнім відвідував "білі вечірки". Аналізуючи після арешту Diddy творчість Бібера, фанати знайшли чимало відсилань до подій того часу. Нещодавно Бібер зізнався, що мав важку наркотичну залежність. Коментуючи арешт репера, музикант назвав скандал за участі Diddy абсолютно огидним. За словами джерел, Бібер перебуває у "психологічно важкому стані".

У жовтні команда юристів Шона Комбза звинуватила уряд США в організації наклепницької кампанії шляхом змови зі ЗМІ з метою підірвати справедливий суд. У детальному документі адвокати просять розглянути відповідні засоби правового захисту, зокрема, і потенційне відведення свідків або зняття всіх звинувачень у його обвинувальному висновку.

У неділю, 8 грудня, Jay-Z, репера, справжнє ім'я якого Шон Картер, звинуватили в тому, що він разом із Шоном Diddy Комбзом зґвалтував 13-річну дівчинку у 2000 році.

