Британських залізничників запросили знятись у серіалі "Гаррі Поттер"

Британських залізничників запросили знятись у серіалі "Гаррі Поттер"

Дар'я Тарасова
11 серпня, 2025 понедiлок
11:53
Культура

Співробітників британської залізничної компанії Network Rail запросили стати статистами у серіалі НВО "Гаррі Поттер" під час зйомок сцен з локомотивом "Гоґвортс-Експрес"

Зміст

Про це повідомляє The Sun.

Наприкінці серпня у Лондоні розпочнеться етап зйомок серіалу "Гаррі Поттер", у якому візьмуть участь не лише професійні актори. Співробітників Network Rail — британської компанії, що є оператором залізничної інфраструктури у Великій Британії — запросили взяти участь як статистів. Їх залучать до зйомок сцен з локомотивом "Гоґвортс-Експрес".

Сцени зніматимуться з 23 по 25 серпня, і співробітники Network Rai матимуть шанс отримати свої п'ять хвилин слави на екрані в цьому серіалі.

"Магія "Гаррі Поттера" жива в Лондоні, і керівництво хоче допомогти мріям людей здійснитися. Вони звернулися до співробітників Network Rail з проханням знятися як статисти в сценах, які будуть зняті на станції пізніше цього місяця. Це було справді гарною ідеєю. Вони викликали великий інтерес з боку людей, які працюють кондукторами та контролерами, і які прагнуть побачити свої обличчя на екрані. Цей телесеріал — безперечний мегахіт, тому не дивно, що їхня реклама виявилася надзвичайно популярною. Керівництво HBO знає, що немає нічого кращого, ніж залучення справжніх людей до подій, оскільки все виглядатиме абсолютно природно", - поділилося джерело.

Продюсери серіалу HBO раніше підтвердили, що використовуватимуть старий паротяг, який був врятований зі звалища на острові Баррі в Уельсі, як чарівний локомотив.

Поїзд зараз зелений, але керівництво не уточнює, чи перефарбують його, щоб він відповідав локомотиву, який можна побачити у фільмах, заснованих на бестселерах Джоан Роулінг.

Що відомо про майбутній серіал "Гаррі Поттер" 

У квітні 2023 року HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за романами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Історії з кожної книжки стануть десятирічним серіалом.

Деніел Редкліфф уже коментував імовірність зіграти у цьому серіалі. На його думку, творці проєкту не захочуть вигадувати, як вписати Редкліффа в епізодичну роль. Британський актор також уточнив, що дуже мудро з позиції творців серіалу прагнути зберегти абсолютний розрив між фільмом і серіалом.

У вересні 2024 року телеканал HBO Max розпочав відкритий кастинг для дітей віком від 9 до 11 років на головні ролі в новий серіал за всесвітом Гаррі Поттера.

Американський сценарист Енді Грінвальд, який працюватиме над деякими епізодами майбутнього серіалу про Гаррі Поттера, зізнався, що недочитав книжки Роулінг про чарівника і що йому не подобається сувора екранізація книжок. 

14 квітня HBO офіційно оголосив імена шістьох дорослих акторів серіалу "Гаррі Поттер". Як і анонсувалося до того, британський актор Паапа Ессьєду зіграє викладача зіллєваріння Северуса Снейпа. Актор Джон Літгоу втілить професора Дамблдора.

Британський актор і комік Нік Фрост зіграє викладача догляду за магічними істотами та лісника Гоґвортсу Рубеуса Геґріда.

27 травня HBO затвердив акторів на ролі Гаррі, Рона і Герміони. На роль Гаррі Поттера запросили Домініка Маклафліна, Герміони Ґрейнджер - Арабеллу Стентон, а Рона Візлі - Аластера Стаута. 

На початку червня стали відомі імена акторів, які зіграють тітоньку Петунію та дядька Вернона Дурслів, на виховання яким віддали Гаррі Поттера після загибелі його батьків. А також оголосили акторів на ролі Моллі Візлі, Драко Малфоя, Люціуса Малфоя, Шеймуса Фіннігана, Парваті Патіл, Лаванди Браун і Корнеліуса Фаджа.
 

Новини
Світ
Кіно
Велика Британiя
