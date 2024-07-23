У Великій мечеті шейха Заїда в ОАЕ з'явився український аудіогід

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

"Згідно з ідеєю проєкту, мечеть буквально об’єднує світ, бо для неї використано матеріали й технології з різних країн, зокрема з Великої Британії, Греції, Індії, Італії, Китаю, Північної Македонії, Малайзії, Німеччини, Нової Зеландії, ОАЕ, Пакистану, Туреччини тощо", - йдеться у повідомленні.

Перша леді вказала, що Велика мечеть шейха Заїда - це не лише релігійна пам'ятка, а й популярне туристичне місце. Вона одночасно вміщує понад 40 тисяч людей. Екскурсії там проводять за допомогою технологій доповненої реальності через мультимедійні пристрої El-Delleel. Серед доступних 14 мов там відтепер з'явилася й українська.

"Дуже важливо, що одна з провідних пам’яток ОАЕ заговорить українською та зробить порозуміння й співпрацю між нашими народами ще глибшими. Водночас переконана, що українська мова як одна з найбільш милозвучних мов світу стане додатковою прикрасою Великої мечеті шейха Заїда", - наголосила Зеленська.

Таким чином українська мова звучить вже у 85 історичних і культурних пам’ятках у 46 країнах.

Що відомо про українськомовні аудіогіди у найбільших музеях світу

У вересні 2019 року Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення українськомовних аудіогідів у найбільших музеях світу. Вона висловила сподівання, що незабаром українці зможуть слухати екскурсії у музеях світу українською мовою

У жовтні 2020 року перша леді відвідала музей Тауер, де за її ініціативою був підписаний меморандум про перший на території Великої Британії українськомовний аудіогід.

Окремою важливою домовленістю є готовність британських партнерів поширювати практику запровадження аудіогідів українською в інших музеях та історичних королівських палацах.

У липні 2021 року в межах проєкту Олени Зеленської відбувся запуск аудіогіда українською мовою в Археологічному музеї Несебра (Болгарія). Це був уже 23 український аудіогід в межах ініціативи.

12 травня 2023 року проєкт українськомовних аудіогідів реалізовано ще в трьох музеях Італії та Швеції. Крім того, у Вестмінстерському абатстві у Великій Британії підписано меморандум щодо запуску аудіоекскурсій українською мовою. Таким чином, загальна кількість українськомовних аудіогідів у межах проєкту першої леді зросла до 63.

21 червня 2023 року стало відомо, що аудіогід українською запустили в Ізраїлі у Меморіальному комплексі історії Голокосту "Яд Вашем". Перша леді вказала, що кожен із таких гідів не лише про зручність для туристів.

"Він про те, що українська мова посідає почесне місце в переліку основних світових мов, якими говорять найпотужніші культурні пам’ятки. Про те, що наша мова звучить усе голосніше, нагадуючи світу про народ, який просто зараз бореться за своє право на існування", - наголосила Зеленська.

Пізніше в Азербайджанському національному музеї мистецтв у Баку також впровадили українськомовний аудіогід. Його першими користувачами стали діти наших військових, що приїхали до країни на оздоровлення та реабілітацію.

12 жовтня 2023 року український аудіогід запрацював у найбільшому археологічному музеї Кіпру.