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Вартість книжок у 2025 році може зрости на 50%, - видавець Замоцна

31 травня, 2024 п'ятниця
20:30
Культура книги

У наступному році вартість видавничої продукції в Україні може зрости на 50% через вартість паперу та збільшення терміну окупності книг

Зміст

Про це повідомила співзасновниця видавництва "Віхола" Ілона Замоцна на панельній дискусії "Як перетворити виклики українського книжкового ринку на перемоги?", що відбулася в межах "Книжкового арсеналу", передає Укрінформ.

"Наразі сильно дорожчає папір, збільшуються ціни на друкарські послуги. Ціна книжки теж буде зростати. Вона буде зростати сильно, напевно, у 2025 році. Ми ще зможемо пройти цей рік на середньому рівні цін. Однак у 2025 році вартість книг може вирости до 50% від заявленої зараз", - пояснила вона.

Також Замоцна додала, що в Україні вже починаються проблеми із часом друкування.

"Нещодавно тираж книги можна було отримати за місяць. Зараз цей процес триває півтора-два місяці та рухається в бік трьох місяців. Тобто це дуже великий термін окупності книжки й інвестицій, бо тільки друк займатиме два-три місяці", - сказала видавчиня.

Водночас в. о. президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр Красовицький заявив, що з вересня 2024 року очікується зростання цін на папір. Він також наголосив, що руйнування друкарень через російську повномасштабну агресію також може вплинути на здорожчання видавничої продукції.

"Українська книжка коштує дуже дешево порівняно з європейською. Тому процес підвищення цін - він ринковий і триватиме кожен рік, супроводжуючись збільшенням вартості продукції на 10-15% навіть у мирні часи. У воєнні, напевно, цей відсоток буде ще більшим", - сказав Красовицький.

Удар РФ по типографії в Харкові

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена. 25 травня видавництво Vivat опублікувало імена сімох загиблих під обстрілом працівників друкарні в Харкові.

"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк".

Володимир Зеленський повідомив, що спалено 50 тис. книжок. Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що удар по друкарні зменшить потужність всієї галузі на 40%.

27 травня видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні у Харкові.

31 травня стало відомо, що фонд американського мільярдера й філантропа Говарда Баффета допоможе відновити типографію в Харкові, знищену ударом РФ 23 травня.

Теги:
Суспільство
Україна
Війна з Росією
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