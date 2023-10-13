Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Квартира в столичних Липках за 1000 грн на місяць: НАЗК склало протокол на голову Верховного Суду Князєва

Квартира в столичних Липках за 1000 грн на місяць: НАЗК склало протокол на голову Верховного Суду Князєва

13 жовтня, 2023 п'ятниця
11:43
Кримінал Всеволод Князєв

Олександр Новіков, очільник Національного агентства з питань запобігання корупції, відзначив порушення ексголовою Верховного Суду Всеволодом Князєвим щодо приймання подарунків

Про це інформує пресслужба.

"НАЗК сподівається, що останні гучні затримання суддів, в тому числі голови Верховного суду, призведуть до того, що всі рішення суддів під час здійснення правосуддя та поза межами виконання обов’язків під час війни та після перемоги України ухвалюватимуться ґрунтуючись на цінності доброчесності. Адже відповідно до Бенгальських принципів поведінки суддів – довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи в питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів посідає першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві", – зазначив Новіков.

Відповідно до частини 2 статті 23 Закону України "Про запобігання корупції", суддям не дозволяється приймати подарунки, вартість яких перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб (на сьогодні ця сума становить 2 684 грн).

Повідомляється, що Князєв порушив це обмеження, отримавши подарунок у вигляді оренди квартири площею 133 кв. м у Печерському районі (Липки) Києва за ціною, значно нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла. Згідно з договором про оренду нерухомості, укладеним наприкінці 2017 року, суддя орендував квартиру для проживання за щомісячну плату одна тисяча гривень.

НАЗК надіслало протокол Князєву поштою та повідомило Раду суддів України про його складання.

За даними агенства, особа, до якої застосовується адміністративна відповідальність, має право надати свої пояснення та коментарі щодо вмісту протоколу, а також обґрунтувати причини своєї відмови від підписання його. Після отримання відгуків від посадовця, протокол буде відправлено до суду для розгляду.

Що відомо про справу Князєва

15 травня НАБУ і САП викрили схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня у справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Під час засідання 17 травня Вищий антикорупційний суд України не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва, САП клопоче про арешт із заставою. Пізніше ВАКС також обрав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, якого вважають співучасником справи Князєва.

Уже 23 травня НАБУ і САП повідомили, що вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду. А 26 травня в Києві на засіданні пленуму Верховного Суду обрали нового голову Верховного Суду.

31 травня ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву, його залишили під вартою. 

Пізніше, 11 липня, Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Його триматимуть під вартою до 8 вересня.

5 вересня стало відомо, що Князєву зменшили розмір застави з 75 мільйонів гривень до 55 мільйонів гривень.

6 вересня Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою ексочільника Верховного суду Всеволода Князєва до 16 жовтня. Йому дозволено заплатити заставу в розмірі 55 млн грн.

26 вересня Апеляція Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 26 вересня залишила ексголову Верховного суду Всеволода Князєва під вартою, але зменшила розмір застави із 55 до 45 млн гривень.

3 жовтня САП та НАБУ завершили досудове розслідування справи проти колишнього голови Верховного Суду. Його дії кваліфікували, як прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

12 жовтня Вищий антикорупційний суд затвердив угоду, що була досягнута між прокурором та адвокатом Олегом Горецьким, який був викритий на отриманні хабаря у розмірі 2,7 млн доларів разом з ексголовою Верховного Суду Всеволодом Князєвим.

Новини
Верховний суд
НАБУ
НАЗК
новини Києва
Читайте також:
12 жовтня, 2023 четвер
Як поповнити нестачу вітаміну D узимку: поради від МОЗ
Карта. Авдіївка-1010
12 жовтня, 2023 четвер
Ворог кидає більшість сил на північ від Авдіївки: начальник МВА про ситуацію в місті та навколо
корабель "Павел Державін"
12 жовтня, 2023 четвер
"Це новітній корабель ближньої морської зони": у ВМС розповіли подробиці про пошкоджене судно "Павел Державин" Чорноморського флоту РФ
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.1
  • EUR
    Купівля 39.71
    Продаж 40.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
13 жовтня
12:36
Василь Галайка, розмінування територій
Європейські країни виділять 143 млн євро на розмінування України
12:35
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
Вибух у Севастополі: в СБУ і ВМС заявили про атаку морськими дронами, окупанти - про "навчання"
12:34
ПАРЄ
ПАРЄ визнала Путіна диктатором, а РФ - диктатурою
12:33
Данило Гетманцев
Гетманцев про можливе припинення західної допомоги Україні: "У нас погані й дуже погані сценарії"
12:28
Ллойд Остін
Остін: США зможуть підтримувати зброєю одночасно Україну та Ізраїль
12:18
Росіяни вдарили дроном по автівці з цивільними у Бериславі: є загибла
12:16
Україна українці
Територіальні поступки України вважають недопустимими 80% респондентів, навіть якщо це означає тривалу війну, - опитування КМІС
12:16
ХАМАС напав на Ізраїль
В заручниках у ХАМАС можуть бути українці, - посол в Ізраїлі Корнійчук
12:06
школа, вчителька
Стало відомо коли у Києві розпочнуться осінні канікули і скільки триватимуть
12:01
Ллойд Остін
Міністр оборони США Остін приїхав до Ізраїлю
11:50
Львів, приватбанк
ПриватБанк відправлятиме платіжні картки поштою в низку країн Європи: перелік
11:44
холодна осінь
У суботу до +25 °C, проте у неділю очікується похолодання: прогноз на вихідні від Наталки Діденко
11:33
крилата ракта "Калібр"
РФ вивела в Чорне море 6 кораблів, один із них – ракетоносій
11:25
Чарльз Браун
Підготовка військових і відновлення підрозділів: Залужний уперше поговорив із новим командувачем армії США Брауном
11:22
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 13 жовтня: скільки коштує долар і євро в обмінниках
11:19
відключення електроенергії
В Україні знеструмлено 483 населені пункти, з них 4 – через негоду: ситуація в енергосистемі станом на 13 жовтня
11:07
Судовий контроль: Як недоброчесні судді тікають у почесну відставку
10:51
Оновлено
На фото: Покровськ
РФ ударила по центру Покровська: щонайменше одна людина загинула, 13 поранено
10:44
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Біля Авдіївки третій день ворожі авіаудари, артобстріли, атаки наземних сил, ситуація нагадує Бахмут, - Згурець про загострення на фронті
10:43
Дональд Трамп
Трамп назвав міністра оборони Ізраїлю дурнем, а Хезболлу "дуже розумною", Білий дім і впливові республіканці відреагували
10:42
Смартфон
У Мінцифрі заявили про критичну ситуацію з інтернет-провайдерами в Києві: не готові до знеструмлень
10:32
Влаштувався до міжнародної організації, щоб шпигувати за ЗСУ: правоохоронці затримали одесита
10:12
переливання крові
МОЗ розширило перелік фахівців, які можуть робити переливання крові від донора
10:06
Ексклюзив
ЗСУ
Горлівський напрямок пов'язаний з Авдіївським, ворог посилив обстріли, техніка йде невпинним потоком, - військовий Ієвлєв
09:50
Місяць
"Дороги на Місяці": учені планують "розтопити" місячний пил і зробити супутник Землі доступнішим для досліджень
09:37
Стівен Скаліз
Лідер перегонів за посаду спікера Палати представників США Скаліз зняв свою кандидатуру. Причина
09:36
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
На Херсонщині розширили список населених пунктів для обов’язкової евакуації родин з дітьми
09:33
Ексклюзив
Авдіївка
"Ситуація навколо Авдіївки близька до критичної": майор МВС Морозов розповів про нову тактику ворога
09:33
На фото: потяги
Укрзалізниці бракує 30% персоналу, за деякими напрямками - до 50%, - Лященко
09:17
Ексклюзив
Чорне море, Крим
Розмінування Чорного моря стосується всіх країн, які мають вихід до води, - Гуменюк
09:14
ВАКС затвердив угоду прокурора з адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду викрили на хабарі $2,7 млн
09:07
ракета Онікс
Британська розвідка вважає, що РФ накопичує ракети для атак взимку по Україні
09:06
Ексклюзив
українські військові, Куп'янськ
У Куп'янському районі окупанти активно штурмують українські позиції, але ЗСУ контролюють ситуацію, - т.в.о. начальника РВА
08:58
Огляд
світ, міжнародний огляд
У Польщі пройдуть найважливіші вибори з 1989 року, німці бояться, що ЗСУ знищать їхніми ракетами Кримський міст. Акценти світових ЗМІ 13 жовтня
08:40
ХАМАС напав на Ізраїль
Бойовики ХАМАС збирали пожертви у криптовалюті через соцмережі, - CNN
08:40
паспорт РФ
Ташева: держава не переслідуватиме жителів ТОТ за отримання паспорта РФ
08:35
нафта
Нафта Brent подорожчала до $86,50 за барель на тлі посилення санкцій США проти РФ
08:26
Інтерв’ю
Пітер Померанцев
Увага до України в американському суспільстві зараз на четвертому місці, - Пітер Померанцев
08:19
OPINION
Микола Княжицький
15 жовтня - прем'єра фільму про заборону діяльності російської церкви
08:07
Інфографіка
розбита російська техніка
Сили оборони ліквідували 1030 окупантів, 26 танків і 44 артсистеми, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV