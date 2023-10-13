Квартира в столичних Липках за 1000 грн на місяць: НАЗК склало протокол на голову Верховного Суду Князєва

Про це інформує пресслужба.

"НАЗК сподівається, що останні гучні затримання суддів, в тому числі голови Верховного суду, призведуть до того, що всі рішення суддів під час здійснення правосуддя та поза межами виконання обов’язків під час війни та після перемоги України ухвалюватимуться ґрунтуючись на цінності доброчесності. Адже відповідно до Бенгальських принципів поведінки суддів – довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи в питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів посідає першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві", – зазначив Новіков.

Відповідно до частини 2 статті 23 Закону України "Про запобігання корупції", суддям не дозволяється приймати подарунки, вартість яких перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб (на сьогодні ця сума становить 2 684 грн).

Повідомляється, що Князєв порушив це обмеження, отримавши подарунок у вигляді оренди квартири площею 133 кв. м у Печерському районі (Липки) Києва за ціною, значно нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла. Згідно з договором про оренду нерухомості, укладеним наприкінці 2017 року, суддя орендував квартиру для проживання за щомісячну плату одна тисяча гривень.

НАЗК надіслало протокол Князєву поштою та повідомило Раду суддів України про його складання.

За даними агенства, особа, до якої застосовується адміністративна відповідальність, має право надати свої пояснення та коментарі щодо вмісту протоколу, а також обґрунтувати причини своєї відмови від підписання його. Після отримання відгуків від посадовця, протокол буде відправлено до суду для розгляду.

Що відомо про справу Князєва

15 травня НАБУ і САП викрили схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня у справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Під час засідання 17 травня Вищий антикорупційний суд України не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва, САП клопоче про арешт із заставою. Пізніше ВАКС також обрав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, якого вважають співучасником справи Князєва.

Уже 23 травня НАБУ і САП повідомили, що вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду. А 26 травня в Києві на засіданні пленуму Верховного Суду обрали нового голову Верховного Суду.

31 травня ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву, його залишили під вартою.

Пізніше, 11 липня, Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Його триматимуть під вартою до 8 вересня.

5 вересня стало відомо, що Князєву зменшили розмір застави з 75 мільйонів гривень до 55 мільйонів гривень.

6 вересня Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою ексочільника Верховного суду Всеволода Князєва до 16 жовтня. Йому дозволено заплатити заставу в розмірі 55 млн грн.

26 вересня Апеляція Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 26 вересня залишила ексголову Верховного суду Всеволода Князєва під вартою, але зменшила розмір застави із 55 до 45 млн гривень.

3 жовтня САП та НАБУ завершили досудове розслідування справи проти колишнього голови Верховного Суду. Його дії кваліфікували, як прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

12 жовтня Вищий антикорупційний суд затвердив угоду, що була досягнута між прокурором та адвокатом Олегом Горецьким, який був викритий на отриманні хабаря у розмірі 2,7 млн доларів разом з ексголовою Верховного Суду Всеволодом Князєвим.