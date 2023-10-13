ВАКС затвердив угоду прокурора з адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду викрили на хабарі $2,7 млн

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд визнав адвоката Олега Горецького винним у допомозі надати хабар службовій особі, яка займає важливу посаду, та у забезпеченні цього службовою особою на користь того, хто пропонував гроші, а також на користь третьої особи.

"12 жовтня 2023 року колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду САП та НАБУ викрили на одержанні 2,7 млн доларів неправомірної вигоди", - йдеться в заяві.

Це кваліфікується як кримінальне правопорушення за пропозицію або надання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Згідно з рішенням суду, Горецькому було призначено п’ятирічний термін позбавлення волі без конфіскації майна. Проте його було звільнено від виконання призначеного покарання з іспитовим строком у три роки.

Згідно з угодою з САП, адвокат має співпрацювати з обвинуваченням, давати свідчення та перерахувати 21 млн гривень на спецрахунок Фонду United 24 для проєкту "Армія дронів". Також кошти, що були конфісковані під час розслідування (близько 29 млн гривень), будуть перераховані на підтримку Збройних Сил України. Додатково буде конфісковано 350 тисяч доларів.

Що відомо про справу

15 травня НАБУ і САП викрили схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня у справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Під час засідання 17 травня Вищий антикорупційний суд України не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва, САП клопоче про арешт із заставою. Пізніше ВАКС також обрав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, якого вважають співучасником справи Князєва.

Уже 23 травня НАБУ і САП повідомили, що вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів, сховану учасниками злочину у справі за підозрою голови Верховного Суду. А 26 травня в Києві на засіданні пленуму Верховного Суду обрали нового голову Верховного Суду.

31 травня ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву, його залишили під вартою.

Пізніше, 11 липня, Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Його триматимуть під вартою до 8 вересня.

5 вересня стало відомо, що Князєву зменшили розмір застави з 75 мільйонів гривень до 55 мільйонів гривень.

6 вересня Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою ексочільника Верховного суду Всеволода Князєва до 16 жовтня. Йому дозволено заплатити заставу в розмірі 55 млн грн.

26 вересня Апеляція Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 26 вересня залишила ексголову Верховного суду Всеволода Князєва під вартою, але зменшила розмір застави із 55 до 45 млн гривень.

3 жовтня САП та НАБУ завершили досудове розслідування справи проти колишнього голови Верховного Суду. Його дії кваліфікували, як прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.