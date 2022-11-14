Лідери G20 узгодили проєкт заяви щодо засудження Росії, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.

Для узгодження проєкту спільної заяви лідерам довелося виробити мову, яка б проходила межу між висловленням стурбованості щодо РФ та вимогою від неї поступок.

"Група з 20 дипломатів узгодила запропоноване офіційне повідомлення для своїх лідерів під час зустрічі на Балі, Індонезія, після напруженого дня переговорів щодо подолання розбіжностей щодо того, наскільки жорстко критикувати Росію за її війну в Україні", - пише видання посилаючись на слова офіційних осіб.

Дипломат заявив, узгодженості досягнуто лише усно, а лідери країн G20 ще мають затвердити остаточне формулювання.

Bloomberg роз'яснює, запланований проєкт декларації вказуватиме на попередню резолюцію Організації Об’єднаних Націй. Також двоє дипломатів заявили, що досягнута згода щодо формулювань, які засуджують загрози використання ядерної зброї.

Деякі країни Великої двадцятки висловили застереження щодо формулювання, яке вони вважали "занадто агресивним" щодо РФ. Один чиновник послався на стурбованість Китаю тим, що дозвіл на засудження Росії може відкрити двері для більш рішучих заяв у майбутньому щодо власної поведінки Пекіна стосовно Тайваню.

11 листопада повідомлялося, що лідери країн Великої двадцятки мають намір засудити використання або загрозу ядерної зброї Росією. Загалом війна в Україні буде головним питанням саміту.

Cаміт G20 відбуватиметься на Балі 15–16 листопада. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті в онлайн-форматі.

Голова Громадської ліги "Україна – НАТО" Сергій Джердж в ефірі Еспресо зазначив, що Україна стане центральним питанням на саміті.

Володимир Путін не полетів на саміт G20. За словами його речника – "через необхідність залишатися у РФ". Дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Австрії 2014-2021 рр. Олександр Щерба вважає, що відсутність Путіна на саміті G20 – це "ознака слабкості, переляку та ізоляції".

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав країни G20 до скоординованих дій для розв'язання проблеми міжнародної економічної нестабільності через війну в Україні.

У понеділок, 14 листопада, на полях саміту G20 в Індонезії Джо Байден зустрівся з Сі Цзіньпіном вперше після обрання президентом США

Саміт G20 потрібен Україні, щоб іще сильніше поглибити ізоляцію Росії й переконати інші країни не купувати в агресора енергоносії й не продавати зброю, заявив дипломат, голова правління Фонду "Майдан закордонних справ" Олег Бєлоколос.

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