Лукашенко не вступає у війну, адже боїться, що армія Білорусі розвернеться проти нього, - військовий експерт Мусієнко
Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не вступає у війну Росії проти України, адже боїться, що білоруська армія розвернеться проти нього
Експерт поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Лукашенко не вступає у війну проти України, адже боїться за своє політичне майбутнє. Президент Білорусі боїться, що армія разом з опозицією може розвернутися проти нього. Тоді його ніхто не врятує. Тому Лукашенко вичікує", - зазначив Мусієнко.
Військовий експерт додав, що президент Росії Путін також прагне використати Лукашенка не лише проти України, але й проти Європейського Союзу.
"Росії та Путіну зараз досить важливо використовувати цей подразник для посилення певної ескалації навіть не проти України, а проти Євросоюзу. І ця роль для Білорусі також підготовлена. Проте на сьогодні якогось наступального угруповання військ армії Білорусі на кордоні з Україною не створено", - зауважив Олександр Мусієнко.
- 5 липня дипломат Валерій Чалий висловив думку, що президент Росії Путін хоче зіткнути самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка з НАТО, щоб уже потім РФ домовлялася з Альянсом на рівних.
- 6 липня політичний експерт Зіновій Свереда висловив думку, що війна дуже скоро перейде на територію Росії та Білорусі.
- 9 липня російський опозиційний політик Марк Фейгін розповів, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не виступає проти Збройних сил України, адже розуміє, що ракети долетять до всіх його палаців.
- 13 липня боєць ЗСУ Ігор Лапін висловив думку, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко ухвалив рішення вступити у війні проти України.
- 21 липня директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь розповів, що президент Білорусі Олександр Лукашенко саботує участь у війні Росії проти України, адже розуміє, що ЗСУ знищать білоруську армію.
- 23 липня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що найближчим часом Білорусь не вступить у війну проти України на боці Росії.
- 26 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що з території Білорусі запускали безпілотники для розвідки у напрямках Луцька й Ковеля. Білоруські війська також провели тренування зі зв’язку пунктів управління.
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