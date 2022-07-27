Експерт поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Лукашенко не вступає у війну проти України, адже боїться за своє політичне майбутнє. Президент Білорусі боїться, що армія разом з опозицією може розвернутися проти нього. Тоді його ніхто не врятує. Тому Лукашенко вичікує", - зазначив Мусієнко.

Військовий експерт додав, що президент Росії Путін також прагне використати Лукашенка не лише проти України, але й проти Європейського Союзу.

"Росії та Путіну зараз досить важливо використовувати цей подразник для посилення певної ескалації навіть не проти України, а проти Євросоюзу. І ця роль для Білорусі також підготовлена. Проте на сьогодні якогось наступального угруповання військ армії Білорусі на кордоні з Україною не створено", - зауважив Олександр Мусієнко.

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