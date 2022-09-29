Такі результати опитування, що відбулося наприкінці вересня, опублікувала російська соціологічна служба "Левада-центр".

Іншими емоціями серед мешканців РФ були "шок" і "гордість за Росію" (по 23%). 13% відчули гнів, 11 - пригніченість.

На тлі початку мобілізації росіяни також почали уважніше стежити за перебігом війни проти України. Частка людей, які цікавляться цими подіями, зросла до 66% (у серпні таких було 51%, у березні -64%). На запитання: "Чи тривожать вас події в Україні" позитивно відповіли 88% респондентів (у серпні - 74%).

Читайте також: Путін не намагався підготувати населення РФ до війни, а процес мобілізації підриває фундаментальні проблеми, - ISW

При цьому рівень інтересу до війни прямо корелює з віком — якщо у групі росіян 18024 років за подіями стежать лише 45%, то у групі старших за 55 років - 78%.

Рівень підтримки дій російських військ у новому опитуванні виявився на мінімальній позначці з початку війни - 44 % заявили, що "певним чином підтримують" їх, 28% - "радше підтримують". У серпні так відповіли 46% та 30%, у березні - 52% і 28% відповідно.

Зеленський звернувся до корінних народів Росії: "Вам брешуть".

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb