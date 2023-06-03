Медведєв розповів про "келих червоного" та "втрачену вітчизну"

Про це він заявив у себе в ТГ-каналі, коментуючи заяви російської політеміграції.

"Будь-який політичний лідер, який спробує змінити дискурс розвитку країни, що виник після 24 лютого 2022 року, буде підданий анафемі як зрадник. Як людина, яка зрадила пам'ять наших громадян, які склали голову в цій війні", - зазначив Медведєв.

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На його думку, ніхто з російської еміграції у Європі не має політичного майбутнього у РФ.

"Надії на тріумфальне повернення цих діячів немає. Релоканти самотні та нікому не потрібні. Нехай собі живуть, спливаючи жовчю, що накопичилася від злості. Або, під келих червоного, тужливо згадуючи втрачену вітчизну та колишню славу", - додав Дмитро Медведєв.

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