"Ми будемо з Україною до перемоги": президент Литви привітав Україну з Днем Незалежності
Президент Литви Ґітанас Науседа привітав Україну з 31-ою річницею Незалежності
Про це він написав у twitter.
"Сьогодні Україна святкує День Незалежності, а також виповнюється пів року від початку російської війни. Бажаємо сили Володимиру Зеленському і українській нації, яка бореться за свободу з неймовірною мужністю, непокорою та гідністю. Литва завжди з вами!"- написав він.
Видання LRT процитувало промову президента з нагоди Дня Незалежності України.
"Ми продовжуватимемо мобілізувати партнерів демократичної міжнародної спільноти для надання безперервної, довгострокової та всебічної допомоги Україні та посилення тиску на агресора. Ми будемо з Україною до перемоги. Разом із усім міжнародним товариством ми готові допомогти у реалізації плану відновлення України", - сказав президент.
Науседа також зазначив, що високо цінує той факт, що навіть в умовах війни Україна рішуче йде шляхом реформ. Він запевнив, що Литва і надалі залишатиметься голосом України в Європі, щоб досягти якнайшвидшого вступу країни до Європейського союзу.
- Міністерство оборони Великої Британії опублікувало "Стефанію" Kalush Orchestra у виконанні оркестру шотландських гвардійців, який є частиною Королівського військового оркестру. Таким чином оркестр привітав усіх українців з Днем Незалежності України.
- Посол Великої Британії в Україні Меллінда Сіммонс привітала українців із 31-ю річницею Незалежності. У кінці відео пані посол на честь свята склала букет із соняшників і бавовни.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Польщі Анджей Дуда також привітали українців зі святом.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе