"Ми будемо з Україною до перемоги": президент Литви привітав Україну з Днем Незалежності

Про це він написав у twitter.

"Сьогодні Україна святкує День Незалежності, а також виповнюється пів року від початку російської війни. Бажаємо сили Володимиру Зеленському і українській нації, яка бореться за свободу з неймовірною мужністю, непокорою та гідністю. Литва завжди з вами!"- написав він.

Видання LRT процитувало промову президента з нагоди Дня Незалежності України.

"Ми продовжуватимемо мобілізувати партнерів демократичної міжнародної спільноти для надання безперервної, довгострокової та всебічної допомоги Україні та посилення тиску на агресора. Ми будемо з Україною до перемоги. Разом із усім міжнародним товариством ми готові допомогти у реалізації плану відновлення України", - сказав президент.

Науседа також зазначив, що високо цінує той факт, що навіть в умовах війни Україна рішуче йде шляхом реформ. Він запевнив, що Литва і надалі залишатиметься голосом України в Європі, щоб досягти якнайшвидшого вступу країни до Європейського союзу.

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало "Стефанію" Kalush Orchestra у виконанні оркестру шотландських гвардійців, який є частиною Королівського військового оркестру. Таким чином оркестр привітав усіх українців з Днем Незалежності України.

Посол Великої Британії в Україні Меллінда Сіммонс привітала українців із 31-ю річницею Незалежності. У кінці відео пані посол на честь свята склала букет із соняшників і бавовни.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Польщі Анджей Дуда також привітали українців зі святом.

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