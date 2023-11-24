"Ми нічого не вкрали": тренер збірної Італії про нічию з Україною у відборі на Євро-2024

Про це повідомляє ANSA.

За словами Лучано Спаллетті, Італія нічого не вкрала і заслужено гратиме на Євро-2024.

"Ми нічого не вкрали, а реально заслужили кваліфікуватися на чемпіонат Європи. Використовувати цей інцидент проти нас, не враховуючи гру нашої команди, – неправильно. Матч був складним через тиск. Інцидент може бути суперечливим, але точно не таким однозначним, як багато хто хоче сказати. Я розчарований", – сказав Лучано Спаллетті.

Матч Італія - Україна (0:0) закінчився скандальним епізодом з падінням Михайла Мудрика у штрафному майданчику італійців. Футбольні фанати у соцмережах підняли хвилю обурення і вважають, що арбітр мав поставити пенальті, натомість нашу збірну "пограбували".

У підсумку Італія отримала пряму путівку на Євро-2024, а збірна України змагатиметься у стикових матчах.

Хто зіграє у плей-офф кваліфікації

Навесні 2024 року визначаться три останні учасники Євро-2024. У стикових матчах візьмуть участь переможці груп Ліги націй. Плей-офф проводитиметься у форматі "фіналу чотирьох" шляху А, B та C.

Шлях А: Польща - Естонія, Фінляндія - Уельс

Шлях B: Боснія і Герцеговина - Україна , Ізраїль - Ісландія

Шлях С: Грузія - Люксембург, Греція - Казахстан

Півфінал Україна зіграє на виїзді, а в разі перемоги зустрінеться з переможцем пари Ізраїль - Ісландія на своєму полі. Перші стикові матчі пройдуть 21 березня 2024 року, фінали - 26 березня.

Збірна України у відборі на Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою із 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.

Усі учасники Євро-2024

Володарем останньої путівки, яка розігрувалася за підсумками групового етапу, стала збірна Хорватії, що перемогла з рахунком 1:0 Вірменію, яку очолює український тренер Олександр Петраков.

Хорвати набрали 16 очок та фінішували у групі D другими, слідом за Туреччиною, яка здобула 17 пунктів.

Також на Євро-2024 зіграють господарі турніру з Німеччини, а також Іспанія, Шотландія, Франція, Нідерланди, Англія, Італія, Албанія, Чехія, Бельгія, Австрія, Угорщина, Сербія, Данія, Словенія, Румунія, Швейцарія, Португалія та Словаччина.

Євро-2024 пройде з 14 червня до 14 липня в Німеччині.