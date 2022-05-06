Міністерка оборони Німеччини анонсувала передачу Україні гаубиць

Про це вона сказала журналістам під час візиту до Словаччини, передає Радіо Свобода.

За словами міністерки, зброя буде надходити з запасів, а поставка має відбутися в найближчі тижні.

Цей крок зроблений після змін у політиці Німеччини щодо відправки в Україну важкого озброєння.

23 квітня дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду Німеччини за дозволом на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder.

25 квітня стало відомо, що Rheinmetall хоче продати Україні 88 танків Leopard.

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт 26 квітня оголосила про передачу Україні самохідних зенітних установок Gepard.

Німецький бундестаг проголосував за надання Україні важкого озброєння, 586 голосів "за" із 693.

За данними видання Welt, Німеччина розглядає можливість передачі Україні гаубиць Panzerhaubitzen 2000,