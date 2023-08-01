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Міноборони: до кінця року 30% керівництва військкоматів становитимуть ветерани

1 серпня, 2023 вiвторок
00:03
Суспільство Олександр Павлюк

До кінця 2023 року майже третину керівного складу територіальних центрів комплектації мають замінити людьми, які воювали

Про це заявив заступник міністра оборони України Олександр Павлюк в етері телемарафону.

За його словами, нагальним питанням і людським викликом є те, чому ТЦК зараз очолюють ті, хто не воював і не має бойового досвіду.

"Тому над цим питанням ми також попрацювали та запропонували: до кінця року 30% керівного складу мають замінити людьми, які воювали", - сказав Павлюк і додав, що це будуть люди, які не можуть продовжувати військову службу через певні поранення.

Також заступник міністра наголосив, що це не є швидким процесом. Так, за його словами, ветерани повинні мати бажання працювати в ТЦК і пройти відповідну підготовку. Також вони повинні набратися досвіду, оскільки це така проста робота. Крім того, Павлюк зазначив, що ці люди мають бути гідними посади у ТЦК.

Наразі, за словами заступника міністра оборони, така робота вже йде. Так в ротах охорони ТЦК від 50 до 70% складу замінені на тих, хто воював і має поранення.

"Зараз ми дійшли етапу заміни керівного складу. Спробуємо. Головне - це не зірвати процес мобілізації, тому що це основне", - підсумував Павлюк.

Що відомо про ситуацію з ТЦК та СП

Після публікування розслідування журналістів "Української правди" "Батальйон "Іспанія" про придбання вілли начальником Одеського обласного територіального центру комплектування Євгеном Борисовим наприкінці 2022 року влада розпочала перевірки ТЦК та СП. Борисов придбав віллу на іспанському курорті Марбелья. Її вартість - майже 4 млн євро. Нерухоме майно начальник Одеського ТЦК зареєстрував не на себе, а на матір-пенсіонерку. Дружина Борисова стала власницею офісного приміщення на головній вулиці Марбельї.

В ОК "Південь" відреагували на поїздку начальника Одеського ТЦК за кордон: "Було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений". Проте президент України Володимир Зеленський відреагував на скандал з начальником Одеського ТЦК Євгеном Борисовим і доручив його звільнити.

28 червня стало відомо, що Євген Борисов більше не займає посаду начальника Одеського ТЦК. Згодом Міноборони пообіцяло жорстко реагувати і притягати до відповідальності військкомів за негідну поведінку.

4 липня  стало відомо, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив нового керівника Одеського ТЦК. Ним став полковник Олександр Охріменко.  

Робочі групи Міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.

27 липня Державне бюро розслідувань викрило керівників обласного та районного військкоматів у Рівненській області, які побили військового та знущалися з нього. Також в одного із посадовців знайшли наркотики. За два дні суд помістив за ґрати очільника Рівненського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у побитті військовослужбовця.

Україна
військові
Міністр оборони України
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