Мінцифри: отримати COVID-сертифікат у "Дії" зможуть українці з паспортами старого зразку

Про це заявив на брифінгу перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, передає "Укрінформ".



"Ми вирішуємо питання щоб у мобільному застосунку "Дія" також власники небіометричних паспортів, це паспорти-книжечки, а також власники посвідок на проживання змогли отримувати ковідні сертифікати. За день-два це буде доопрацьовано", - сказав Вискуб.



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Перший заступник міністра цифрової трансформації зазначив, що власникам біометричної посвідки на проживання доступна можливість згенерувати COVID-сертифікати у "Дії".



Крім того, до кінця поточного тижня планується додати у застосунок небіометричні посвідки, що видавалися до 2018 року.