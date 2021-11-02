Мінцифри: отримати COVID-сертифікат у "Дії" зможуть українці з паспортами старого зразку
У найближчі дні власники паспортів України старого зразку та паперових посвідок на проживання зможуть оформити COVID-сертифікати у застосунку "Дія"
Про це заявив на брифінгу перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, передає "Укрінформ".
"Ми вирішуємо питання щоб у мобільному застосунку "Дія" також власники небіометричних паспортів, це паспорти-книжечки, а також власники посвідок на проживання змогли отримувати ковідні сертифікати. За день-два це буде доопрацьовано", - сказав Вискуб.
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Перший заступник міністра цифрової трансформації зазначив, що власникам біометричної посвідки на проживання доступна можливість згенерувати COVID-сертифікати у "Дії".
Крім того, до кінця поточного тижня планується додати у застосунок небіометричні посвідки, що видавалися до 2018 року.
- Нагадаємо, раніше у "Дії" з'явився дитячий COVID-сертифікат.
- МОЗ та Мінцифри планують запуск електронних COVID-сертифікатів про одужання.
- Для допомоги з отриманням COVID-сертифікатів Мінцифри запустило в Києві пункти підтримки "Дії".
- "Дія" тестує генерування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тесту.
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