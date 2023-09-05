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Міжнародна федерація плавання допустила до змагань росіян та білорусів під нейтральним прапором

5 вересня, 2023 вiвторок
01:22
Спорт плавці

Міжнародна федерація плавання "після тривалих обговорень" дозволила спортсменам з російськими та білоруськими паспортами брати участь у майбутніх змаганнях з водних видів спорту під нейтральним прапором

Про це йдеться на сайті федерації.

Там кажуть, що росіяни та білоруси зможуть змагатися як нейтральні за вставленими "суворими критеріями". Зокрема, вони не виступатимуть під національними прапорами або гімнами. Також до змагань будуть допущені лише ті, хто:

  • не мали контракт із російськими або білоруськими збройними силами чи іншими силовими структурами;
  • не підтримували війну Росії проти України "явно чи приховано", зокрема якщо не брали участь у провоєнних заходах, не носили символіку на підтримку війни, як-от символ Z.

Крім того, російські та білоруські плавці не зможуть брати участь у командних змаганнях, лише індивідуально. На одній дистанції у плаванні чи стрибках у воду будуть допущені лише по одному "нейтральному" спортсмену.

Також форма таких спортсменів має бути повністю білою.

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді

27 січня очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024, навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіаду-2024, про від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, "не відповідає місії МОК".   

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами. 

Президент МОК Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини. 

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі. 

22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором. 

26 липня національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від МОК запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі. 

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким, чином Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

14 серпня Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024, навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі.

Білорусь
плавання
санкції проти Росії
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