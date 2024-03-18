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Законопроєкт про мобілізацію: Рада має намір прибрати одну з лазівок ухилянтів

18 березня, 2024 понедiлок
13:34
мобілізація військовий квиток, мобілізація

Законопроєкт про мобілізацію має прикрити одну з популярних лазівок ухилянтів. Ідеться про догляд за людиною з інвалідністю, який дає право на відстрочку

Про це заявив нардеп, заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, в комітеті шукають прийнятну формулу забезпечення людей з інвалідністю необхідним доглядом.

"Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти. Вони знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів. Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач", – пояснив нардеп.

Він зазначив, що з одного боку законотворці мають виконати запит Генштабу та Міністерства оборони, а з іншого – втримати баланс прав, свобод та справедливості для людей.

Щойно законопроєкт буде збалансовано, він потрапить у сесійний зал Верховної Ради України, резюмував Чернєв.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Теги:
Україна
Верховна Рада
Війна з Росією
Воєнний стан
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