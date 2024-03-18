Законопроєкт про мобілізацію: Рада має намір прибрати одну з лазівок ухилянтів

Про це заявив нардеп, заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, в комітеті шукають прийнятну формулу забезпечення людей з інвалідністю необхідним доглядом.

"Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти. Вони знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів. Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач", – пояснив нардеп.

Він зазначив, що з одного боку законотворці мають виконати запит Генштабу та Міністерства оборони, а з іншого – втримати баланс прав, свобод та справедливості для людей.

Щойно законопроєкт буде збалансовано, він потрапить у сесійний зал Верховної Ради України, резюмував Чернєв.