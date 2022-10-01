Москва 30 вересня кинула виклик всьому світу, а Київ впевнено зробив крок до НАТО, - нардеп Дунда
Олег Дунда, народний депутат України, зазначив, що Західний світ прийме виклик Москви й це вже буде війна не за незалежність, а за існування всього демократичного світу
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Вчора, 30 вересня, був дуже історичний день як загальносвітового масштабу, так і суто українського. Те, що пролунало у промові російського недолідера і те, що ми подали заявку до НАТО, говорить, що жодних перемовин щодо перемир'я чи миру між Україною та Росією на сьогодні нема і не може існувати", - підкреслив нардеп.
Олег Дунда зауважив, що ми зараз прийшли до ситуації, коли виграє Україна і загальносвітове товариство, або переможе фашистська Москва, тому що інших варіантів немає.
"І друга важлива частина про те, що Москва вчора кинула виклик всьому світові, сказавши, що буде битися зі всім Західним демократичним світом до кінця і закликає до нового союзу проти Заходу, щоб формувати окремий полюс. Фактично це є прямим викликом, війною до США та ЄС, тобто всім демократичним державам. Іншого варіанту, як прийняти цей виклик, у Західного демократичного світу не буде, і це вже війна не за незалежність, а взагалі за існування демократичного світу у тому вигляді, у якому він є", - зазначив Дунда.
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