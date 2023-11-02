МОЗ спростувало фейк про впровадження в Україні карантину через спалах гепатиту А
У Міністерстві охорони здоров'я України спростували фейк про впровадження в Україні карантинних обмежень через спалах гепатиту А в різних областях: масове поширення хвороби зафіксовано лише на Вінниччині
Про це інформує пресслужба МОЗ.
У МОЗ розповіли, що мережею шириться інформація щодо спалахів гепатиту А в областях та впровадження через це карантину. Ці дані не відповідають дійсності і, як вважають у міністерстві, є ворожою ІПСО.
"У разі виявлення спалахів захворювання МОЗ повідомить про це на офіційному сайті відомства та сторінках у соціальних мережах", - зазначили в міністерстві.
У МОЗ повідомили, що станом на 2 листопада спалах захворювання зафіксували лише на Вінниччині: в області тривають протиепідемічні заходи. На Івано-Франківщині спалаху гепатиту А немає, зареєстровані випадки є поодинокими та не мають спільного епідеміологічного звʼязку.
Загалом, за 9 місяців цього року в Україні було зафіксовано 314 випадків захворювання, що перевищило показник 2022 року - торік на гепатит А захворіла 281 людина.
"Гепатит А постійно реєструється на території України. Найчастішою причиною є порушення санітарно-гігієнічних норм: погано помиті руки, використання чи вживання забрудненої води. Людина може інфікуватися, якщо вип’є заражену воду або з’їсть продукти, які готував хворий", - додали в МОЗ.
Що таке гепатит A
За даними ВООЗ, гепатит A є запальним захворюванням печінки, яке може проходити в легкій чи тяжкій формі. Майже в усіх пацієнтів із гепатитом А після одужання формується довічний імунітет. Однак у дуже поодиноких випадках зараження вірусом гепатиту A може призводити до фульмінантного гепатиту з летальним кінцем.
Передача вірусу гепатиту A відбувається внаслідок вживання заражених харчових продуктів і води або за безпосереднього контакту з інфікованою особою. Ризик зараження гепатитом A виникає в умовах відсутності безпечного водопостачання, в поганих санітарно-гігієнічних умовах та при недотриманні правил гігієни (наприклад, інфікування через забруднення рук).
Тривалість інкубаційного періоду гепатиту A зазвичай становить 14–28 днів. Основні симптоми – підвищення температури тіла, нездужання, втрата апетиту, діарея, нудота, відчуття дискомфорту в абдомінальній ділянці, потемніння сечі й жовтяниця (пожовтіння очей і шкірних покривів).
Що відомо про спалах захворювання на Вінниччині
Станом на 24 жовтня на Вінниччині з підтвердженим діагнозом "гепатит A" було госпіталізовано 60 людей, у тому числі 14 дітей. А вже наступного дня у Вінницькій області з підозрою на гепатит A було госпіталізовано 100 пацієнтів.
З 30 жовтня всі школи Вінниці перевели на дистанційне навчання.
Станом на 30 жовтня відомо, що нові випадки захворювання на гепатит A виявили в Могилеві-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині Вінницької області.
"На сьогодні найбільше пацієнтів ми маємо в Клінічному центрі інфекційних хвороб: 89 із підтвердженим діагнозом та 12 із підозрою на гепатит A. У міській клінічній лікарні 31 пацієнт із підтвердженим діагнозом та один з підозрою. У дитячій обласній інфекційні лікарні маємо 23 дитини, у яких підтвердили діагноз, та троє з підозрою. Усі пацієнти середнього ступеня важкості. Важких немає", - розповіла заступниця директорки департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.
Пізніше головний санітарний лікар України, заступник глави МОЗ Ігор Кузін заявив, що спалах гепатиту A на Вінниччині є надзвичайною ситуацією обласного масштабу. Нині епідеміологи намагаються з'ясувати причини спалаху захворювання.
На Вінниччині через спалах гепатиту А бригади розпочали екстрену вакцинацію людей, які напередодні контактували з хворими.
Депутат Вінницької обласної ради Андрій Хижко розповів, що епідемія гепатиту A може поширюватись через те, що досі не виявлено джерела інфікування. У місті та області посилили перевірку закладів харчування та ринки, щоб виявити джерело інфікування гепатитом A
Станом на 2 листопада, 111 людей потрапили до лікарні у Вінниці з діагнозом гепатит A. Серед них 22 дитини. За останню добу виявили 15 нових випадків захворювання. Ще 6 людей перебувають під спостереженням лікарів і чекають на результати аналізів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.86
- EUR Купівля 39.49Продаж 40.38
- Актуальне
- Важливе