МОЗ спростувало фейк про впровадження в Україні карантину через спалах гепатиту А

Про це інформує пресслужба МОЗ.

У МОЗ розповіли, що мережею шириться інформація щодо спалахів гепатиту А в областях та впровадження через це карантину. Ці дані не відповідають дійсності і, як вважають у міністерстві, є ворожою ІПСО.

"У разі виявлення спалахів захворювання МОЗ повідомить про це на офіційному сайті відомства та сторінках у соціальних мережах", - зазначили в міністерстві.

У МОЗ повідомили, що станом на 2 листопада спалах захворювання зафіксували лише на Вінниччині: в області тривають протиепідемічні заходи. На Івано-Франківщині спалаху гепатиту А немає, зареєстровані випадки є поодинокими та не мають спільного епідеміологічного звʼязку.

Загалом, за 9 місяців цього року в Україні було зафіксовано 314 випадків захворювання, що перевищило показник 2022 року - торік на гепатит А захворіла 281 людина.

"Гепатит А постійно реєструється на території України. Найчастішою причиною є порушення санітарно-гігієнічних норм: погано помиті руки, використання чи вживання забрудненої води. Людина може інфікуватися, якщо вип’є заражену воду або з’їсть продукти, які готував хворий", - додали в МОЗ.