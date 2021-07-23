"Можуть попросити три людини": Малюська заявив, що не збирається у відставку

Про це міністр заявив у ефірі одного із каналів, передає Укрінформ.

“Рішенням парламенту, я безумовно, піду у відставку, але є ще три людини, слів яких достатньо, щоб я одразу написав заяву і вже збирав речі - це президент, прем’єр і дружина моя. З усіма названими людьми - не було таких розмов”, - розповів Малюська.

За його словами, немає незамінних людей, а є команда.



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“Я ще відчуваю у собі сили трошки попрацювати”, - додав міністр.

За його словами, якщо він піде у відставку, він може на тиждень поїхати відпочити на море із сім'єю.

“Але як тільки буде бажання будь-кого з названих осіб - я одразу на море на тиждень, а потім - працювати десь в іншому місці”, - підсумував Малюська.