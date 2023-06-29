Про це 29 червня повідомляють Генштаб ЗСУ та заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Під Бахмутом Сили оборони перехопили оперативну ініціативу, є просування: ситуація на сході

На околицях Бахмута продовжується активні бої та здійснення тиску на противника, змушуючи його відступати з позицій.

На Бахмутському напрямку українські воїни перехопили стратегічну ініціативу, ведуть наступальні дії широким фронтом. ЗСУ закріплюються на досягнутих лініях фронту. Ворог виявляє нестримний опір, тривають важкі бої.

"Так, на напрямку Рівнопіль – Володине мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, ведуть контрбатарейну боротьбу", - йдеться у повідомленні.

Натомість російські окупанти чинять "шалений" опір і зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.

У напрямку Кліщіївки українські військові загалом просунулися на 1200 метрів, у напрямку Курдюмівки - на 1500 метрів.

На Бердянському напрямку ЗСУ просунулися на 1300 м: ситуація на півдні

За даними Ганни Маляр, Сили оборони продовжують вести наступальну операцію й на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Саме на Бердянському ЗСУ просунулися на 1300 метрів.

"Ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону", - зазначила Маляр.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Згодом міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Натомість міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.