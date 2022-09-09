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На Херсонщині через наступ ЗСУ окупанти тероризують мирних жителів, використовуючи їх як "живий щит", - Генштаб

9 вересня, 2022 п'ятниця
07:44
воєнні злочини Росії окупанти

На тимчасово окупованій частині Херсонської області рашисти використовуючи жителів як "живий щит" та тероризують їх через наступ Збройних сил України

Про це повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

"У зв’язку з наступом наших військ, в окремих районах Херсонської області підрозділи збройних сил російської федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів. Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення у якості "живого щита", - йдеться в повідомленні.

Селище Велика Олександрівка закрите на вʼїзд та виїзд.

Бійці Збройних сил України утримують займані позиції.

За добу українські воїни відбили наступ рашистів поблизу населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам’янка.

  • Нагадаємо, ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і живу силу загарбників на Харківщині та відбили наступ окупантів у двох напрямках на Донеччині.
  • Харківщина продовжує зазнавати обстрілів з боку російських військ, внаслідок цього гинуть мирні українці.
  • У ніч на 8 вересня російська армія обстріляла чотири райони Харківської області, внаслідок чого постраждали 8 мирних жителів. Російські окупанти 8 вересня, завдали удари з "ураганів" по Індустріальному та Немишлянському районах Харкова, 2 людей загинули, 5 - отримали поранення.
  • 8 вересня стало відомо, що Збройні сили України деокупували понад 20 населених пунктів і просунулися майже на 50 км за 3 дні - на Харківщині.
  • У тимчасово окупованій Херсонській області рашисти обмежують пересування місцевих між населеними пунктами, а цивільні авто, які наближаються до понтонних переправ - обстрілюють.
  • За добу 8 вересня російські окупанти випустили на територію України 45 авіаційних та 5 ракетних ударів. Повідомляється про жертв серед мирного населення.

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російська армія
ЗСУ
Херсонщина
війна з Росією
окуповані території
окупанти
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