Про це інформує Державна прикордонна служба України.

На території зони відчуження у Запіллі Чорнобильського району, неподалік колишніх позицій окупаційних військ, виявили схрон рашистів.

Окупанти залишили після відходу з території Київщини - два дерев’яних ящики з п’ятьма 152 мм осколково-фугасними снарядами, два постріли до РПГ-7В, один реактивний двигун до пострілу РПГ-7В.

Також рашисти покинули один ящик з 19-ма підривачами МВЧ-62 до протитанкової міни ТМ-62М, одну протитанкову міну ТМ-62М без підривача та одну протипіхотну міну ПМН.

Крім того, у сховку прикордонники виявили протитанковий ракетний комплекс "ПТУР".

"Після визначення компетентними органами стану придатності знайденої зброї та боєприпасів, буде прийматися рішення щодо передачі їх Силам оборони України", - повідомляють в пресслужбі.

Раніше на Чернігівщині знайшли сховище боєприпасів рашистів, у якому було понад 1,6 тис. набоїв, гранати, міни та підствольний гранатомет.

23 липня на Чернігівщині виявили два сховки із російськими боєприпасами, які передадуть ЗСУ.

13 квітня гвардійці виявили схрон зі 100 ящиками боєприпасів, який залишили російські окупанти на Київщині.

11 серпня у Чернігівській області прикордонник разом із СБУ, Нацполіцією та вибухотехніками виявили два схрони з російськими боєприпасами.

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