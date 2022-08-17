На Київщині в зоні відчуження виявили сховище зі зброєю та боєприпасами російських загарбників
В зоні відчуження на Київщині прикордонники виявили схрон зі зброєю та боєприпасами, який залишили рашистів
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
На території зони відчуження у Запіллі Чорнобильського району, неподалік колишніх позицій окупаційних військ, виявили схрон рашистів.
Окупанти залишили після відходу з території Київщини - два дерев’яних ящики з п’ятьма 152 мм осколково-фугасними снарядами, два постріли до РПГ-7В, один реактивний двигун до пострілу РПГ-7В.
Також рашисти покинули один ящик з 19-ма підривачами МВЧ-62 до протитанкової міни ТМ-62М, одну протитанкову міну ТМ-62М без підривача та одну протипіхотну міну ПМН.
Крім того, у сховку прикордонники виявили протитанковий ракетний комплекс "ПТУР".
"Після визначення компетентними органами стану придатності знайденої зброї та боєприпасів, буде прийматися рішення щодо передачі їх Силам оборони України", - повідомляють в пресслужбі.
- Раніше на Чернігівщині знайшли сховище боєприпасів рашистів, у якому було понад 1,6 тис. набоїв, гранати, міни та підствольний гранатомет.
- 23 липня на Чернігівщині виявили два сховки із російськими боєприпасами, які передадуть ЗСУ.
- 13 квітня гвардійці виявили схрон зі 100 ящиками боєприпасів, який залишили російські окупанти на Київщині.
- 11 серпня у Чернігівській області прикордонник разом із СБУ, Нацполіцією та вибухотехніками виявили два схрони з російськими боєприпасами.
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