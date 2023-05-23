На лінії фронту не можна гарантувати безпеку, окупанти вивозять мирних жителів і заселяють замість них бойовиків, - ексочільник Луганщини Гайдай
Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що на тимчасово окупованих територіях безпечно, проте на лінії фронту не можна гарантувати безпеку
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
У тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області, далі від фронту безпечніше.
"Якщо вони не перебувають поблизу військових об'єктів, біля казарм, штабів, складів з боєкомплектами чи скупчення техніки, то цивільним нічого не загрожує. Там небезпеки такої немає. Бо "бавовна" відбувається саме на військових об'єктах. Те, що росіяни розповідали про величезну кількість загиблих цивільних, але ж ми моніторимо і їх чати, й цивільні самі говорять, що, в принципі, якщо не підходити до об'єктів з військовими, такої загрози немає", - наголосив Гайдай.
Небезпека для українців є саме поблизу лінії фронту.
"Тут ситуація важка: з одного боку, йде активна фаза бойових дій й туди може прилетіти снаряд, тут вже не зовсім можна гарантувати безпеку. Також людей відселяють з навколишніх сіл поблизу лінії фронту. Туди одразу підселяють бойовиків з різних угрупувань, це й "Ахмат", і "Барс", і Вагнера – кого там тільки немає", - додав ексочільник Луганщини.
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