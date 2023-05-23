Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

У тимчасово окупованих населених пунктах Луганської області, далі від фронту безпечніше.

"Якщо вони не перебувають поблизу військових об'єктів, біля казарм, штабів, складів з боєкомплектами чи скупчення техніки, то цивільним нічого не загрожує. Там небезпеки такої немає. Бо "бавовна" відбувається саме на військових об'єктах. Те, що росіяни розповідали про величезну кількість загиблих цивільних, але ж ми моніторимо і їх чати, й цивільні самі говорять, що, в принципі, якщо не підходити до об'єктів з військовими, такої загрози немає", - наголосив Гайдай.

Небезпека для українців є саме поблизу лінії фронту.

"Тут ситуація важка: з одного боку, йде активна фаза бойових дій й туди може прилетіти снаряд, тут вже не зовсім можна гарантувати безпеку. Також людей відселяють з навколишніх сіл поблизу лінії фронту. Туди одразу підселяють бойовиків з різних угрупувань, це й "Ахмат", і "Барс", і Вагнера – кого там тільки немає", - додав ексочільник Луганщини.