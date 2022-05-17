Про це Андрій Білецький розповів у телеграм.

"82 доби хлопці билися в неймовірних умовах. Більше 70 діб вони стримували ворога в повному оточенні при величезній чисельній перевазі ворога, при жахливих авіаційних, корабельних, артилерійських бомбардуваннях тощо", - сказав засновник "Азову".

На його думку, оборона меткомбінату, "повинна ввійти в підручники з військової історії. Зараз головне завдання – це спасти "сталевих людей". Вони ще знадобляться, безумовно, Україні".

Андрій Білецький закликає "не зашкодити своїми домислами, ідеями, якимись інсайдами самій операції врятування бійців".

"У мене велике прохання до всіх, хто хоче поділитися думками про те, що відбувається на Азовсталі, або до тих, хто має якісь "секрети", "інсайди" і хоче з усім світом поділитися цими "інсайдами" – залиште їх при собі, як і власні думки.

Через дві-три доби, я думаю, що сам гарнізон доведе, дасть чітко зрозуміти, як все проходило, як все відбувалося".

Білецький також заявив, що має контакт з військовослужбовцями полку "Азов", і запевнив, що в них все добре і вони перебувають "на місці зі зброєю в руках".

15 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Путін не погоджується на евакуацію захисників металургійного комбінату в Маріуполі.

16 травня екскомандир полку "Азов" Максим Жорін в ефірі Еспресо заявив, що евакуація поранених з Азовсталі розпочалась.

Перед тим окупанти поширювали фейк, нібито бійці Азовсталі "вийшли з білим прапором".

Петиція щодо порятунку захисників Маріуполя набрала вже понад 1,5 мільйона підписів.

Уночі проти 17 травня з Азовсталі евакуювали 264 військовослужбовці в окуповані Новоазовськ та Оленівку. Їх мають обміняти.

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