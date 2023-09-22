На ТОТ Запорізької області може початися "мобілізація", - депутатка Сисоєва

Про це в етері телеканалу "Еспресо" розповіла журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва.

"На жаль, новини там невтішні. Нам вже повідомляють, що після цих так званих виборів та після того, як у них відбулася паспортизація, вона ще відбувається. Вони обіцяли всі у вересні всіх паспортизувати, що вже почали складання списків до прихованої мобілізації", - зазначила депутатка.

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Сисоєва додала, що у відкриту ще поки всіх не мобілізовують, як було в Луганську чи Донецьку, проте до Запорізької влади доходила інформація про те, що люди, які зникали, яких росіяни брали в полон, як пропадати в російських підвалах і, що є такі випадки, коли цих людей змушують воювати за росіян.

"Що стосується всіх інших - ведеться перелік, тому не виключено, що можливо там почнеться мобілізація. Вони ж оголосили результати своїх так званих виборів, а тепер у своїй пропаганді вони можуть пояснювати місцевому населенню, що у них все законно, що вони діятимуть згідно з законами Росії. Тому це гарний привід для того, щоб мобілізувати людей і змусити їх воювати на боці РФ", - наголосила вона.

Що відомо про "мобілізацію" на ТОТ

У Генштабі інформують, що через катастрофічні втрати в армії у віддалених регіонах РФ та на тимчасово окупованих територіях України найближчим часом розпочнеться масова примусова мобілізація населення. До збройних сил планують призвати від 400 до 700 тисяч осіб.

У Росії продовжується прихована мобілізація. Цьогоріч вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для поповнення втрат і створення нових з'єднань. Однак масштабної мобілізації може не бути.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що найближче оточення Кремля активно обговорює необхідність та підготовку до другої хвилі мобілізації резервів напередодні осіннього призову до армії. Російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів, а також перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада.

3 вересня на тимчасово окупованих територіях окупанти призупинили депортацію населення й активізували роботу військкоматів для збільшення явки на псевдовиборах та прискорення мобілізації.

4 вересня партизанський рух Атеш повідомив, що після незаконних псевдовиборів в окупованому Криму 12 вересня окупанти планують активізувати процес мобілізації, для цього банки передають інформацію про своїх клієнтів російським військкоматам.

Також Центр національного спротиву заявляв, що Росія намагається прискорити "мобілізацію" на окупованих територіях Луганської області в рамках проведення фейкових виборів.

14 вересня стало відомо, що Кремль наказав пропаганді не згадувати про нову мобілізацію в РФ.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов в етері телеканалу "Еспресо" закликав уникати мобілізації на тимчасово окупованих територіях України. Якщо є можливість купити довідку, уникнути отримання паспорта, то це треба зробити.