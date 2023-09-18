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"Мобілізація" на ТОТ: у Херсонській облраді розповіли про наміри окупантів

18 вересня, 2023 понедiлок
10:30
Війна з Росією російська армія, мобілізація

Окупанти посилюють створення системи "військкоматів". Через певний час може бути хвиля мобілізації на тимчасово окупованих територіях України

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми бачимо посилення активності стосовно створення системи "військкоматів". Їх відкривається все більше в населених пунктах. З'явилося повідомлення, що люди отримують повістки. Це може свідчити про те, що через певний час буде хвиля мобілізації на тимчасово окупованих територіях України. До цього окупаційна влада боялася давати херсонцям зброю", - розповів Соболевський.

За його словами, для окупаційної влади існує практика, коли за гроші можна вирішити питання. Окупанти навіть зробили з цього "бізнес".

"Людину затримують, знаючи, що в неї є гроші. Після того окупанти чекають, коли прийдуть "викупляти" цю людину. Скоріш за все, така можливість з ухиленням від так званої мобілізації буде. Але це індивідуально, хто як "домовиться". Але вони слідкують за тим, щоб  масштаби цього "бізнесу" не зривали плани Москви", - додав заступник голови Херсонської обласної ради.

          

  • У Генштабі інформують, що через катастрофічні втрати в армії у віддалених регіонах РФ та на тимчасово окупованих територіях України найближчим часом розпочнеться масова примусова мобілізація населення. До збройних сил планують призвати від 400 до 700 тисяч осіб.

  • У Росії продовжується прихована мобілізація. Цьогоріч вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для поповнення втрат і створення нових з'єднань. Однак масштабної мобілізації може не бути.

  • В американському Інституті вивчення війни вважають, що найближче оточення Кремля активно обговорює необхідність та підготовку до другої хвилі мобілізації резервів напередодні осіннього призову до армії. Російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів, а також перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада.

  • 3 вересня на тимчасово окупованих територіях окупанти призупинили депортацію населення й активізували роботу військкоматів для збільшення явки на псевдовиборах та прискорення мобілізації. 

  • 4 вересня партизанський рух Атеш повідомив, що після незаконних псевдовиборів в окупованому Криму 12 вересня окупанти планують активізувати процес мобілізації, для цього банки передають інформацію про своїх клієнтів російським військкоматам.

  • Також Центр національного спротиву заявляв, що Росія намагається прискорити "мобілізацію" на окупованих територіях Луганської області в рамках проведення фейкових виборів.  

  • 14 вересня стало відомо, що Кремль наказав пропаганді не згадувати про нову мобілізацію в РФ.

  • Представник ГУР МОУ Андрій Юсов в етері телеканалу "Еспресо" закликав уникати мобілізації на тимчасово окупованих територіях України. Якщо є можливість купити довідку, уникнути отримання паспорта, то це треба зробити.  

Новини
Україна
Росія
ЗСУ
мобілізація
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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