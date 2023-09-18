"Мобілізація" на ТОТ: у Херсонській облраді розповіли про наміри окупантів

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в етері телеканалу "Еспресо".



"Ми бачимо посилення активності стосовно створення системи "військкоматів". Їх відкривається все більше в населених пунктах. З'явилося повідомлення, що люди отримують повістки. Це може свідчити про те, що через певний час буде хвиля мобілізації на тимчасово окупованих територіях України. До цього окупаційна влада боялася давати херсонцям зброю", - розповів Соболевський.

За його словами, для окупаційної влади існує практика, коли за гроші можна вирішити питання. Окупанти навіть зробили з цього "бізнес".

"Людину затримують, знаючи, що в неї є гроші. Після того окупанти чекають, коли прийдуть "викупляти" цю людину. Скоріш за все, така можливість з ухиленням від так званої мобілізації буде. Але це індивідуально, хто як "домовиться". Але вони слідкують за тим, щоб масштаби цього "бізнесу" не зривали плани Москви", - додав заступник голови Херсонської обласної ради.