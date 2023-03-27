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Ексклюзив

На Заході вже готуються до думки щодо розвалу Росії, - міжнародний оглядач Брайлян

27 березня, 2023 понедiлок
13:29
війна з Росією Путін Гаага

Кандидат історичних наук, міжнародний оглядач Єгор Брайлян вважає, що лідери ЄС переконуватимуть Сі щодо підтримки Росії

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Європейські лідери прагнуть пояснити китайському лідеру, що підтримувати Росію не потрібно. Європа готова включитися в питання Індо-Тихоокеанського регіону. Це ми бачимо по візитах лідерів ЄС до Індії. Європейці розуміють, що Китай вже там. Китай та Індія є основними суперниками між собою, економічними й політичними. Лідери ЄС більше включатимуться в справи Азії. Вони розуміють, що там майбутнє. В Азії буде найбільше ВВП, там найбільша чисельність населення. Тому треба пояснювати Китаю, що потрібно дотримуватися загальних правил гри, але Китай не хоче цього", - пояснив Брайлян.

За словами міжнародного оглядача, лідери ЄС прагнуть пояснити Сі, що потрібно вибудовувати спільні ідеї. Захід зрозумів, що Росія й Китай пов'язані між собою, як ніколи.

"Це важко назвати союзом, але Китай підтримує Росію. У них єдина мета - це боротьба з Заходом. Тільки Росія пропонує знищити й розколоти Захід методами війни, а Китай прагне зробити це економічно. В ЄС розуміють, що краще домовитися з Китаєм, а Росія нехай розвалиться. Це буде найкращий варіант, на Заході вже готуються до цієї думки", - підкреслив Брайлян.

  • 20 березня в Москві відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години. 
  • 21 березня Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі з Путіним заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", коментуючи війну в Україні. 
  • У Bloomberg із посиланням на дані джерел ствердили: посадовці США стурбовані, що Китай може спробувати запевнити деякі країни в небажанні Вашингтона миру в Україні і нав'язати їм свій "мирний план".
  • Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес наступного тижня має відвідати Китай, зазначається, що розмова про Україну буде на порядку денному.
  • Також повідомлялося, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва під час візиту до КНР запропонує "клуб миру" з Китаєм для посередництва в припиненні війни РФ проти України.
  • Президент Франції Емманюель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом відвідають Китай, аби представити "єдиний європейський голос"
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ЄС
Індія
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