Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Європейські лідери прагнуть пояснити китайському лідеру, що підтримувати Росію не потрібно. Європа готова включитися в питання Індо-Тихоокеанського регіону. Це ми бачимо по візитах лідерів ЄС до Індії. Європейці розуміють, що Китай вже там. Китай та Індія є основними суперниками між собою, економічними й політичними. Лідери ЄС більше включатимуться в справи Азії. Вони розуміють, що там майбутнє. В Азії буде найбільше ВВП, там найбільша чисельність населення. Тому треба пояснювати Китаю, що потрібно дотримуватися загальних правил гри, але Китай не хоче цього", - пояснив Брайлян.

За словами міжнародного оглядача, лідери ЄС прагнуть пояснити Сі, що потрібно вибудовувати спільні ідеї. Захід зрозумів, що Росія й Китай пов'язані між собою, як ніколи.

"Це важко назвати союзом, але Китай підтримує Росію. У них єдина мета - це боротьба з Заходом. Тільки Росія пропонує знищити й розколоти Захід методами війни, а Китай прагне зробити це економічно. В ЄС розуміють, що краще домовитися з Китаєм, а Росія нехай розвалиться. Це буде найкращий варіант, на Заході вже готуються до цієї думки", - підкреслив Брайлян.