Про це йдеться у повідомленні Запорізької ОВА у telegram з посиланням на дані Нацполіції.

"На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 104 обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення", - йдеться у дописі.

Також, як зазначається, за повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Чарівне, Гуляйпільське, Залізничне, Новояковлівка, Новоданилівка, Білогір'я, Ольгівське, Святопетрівка, Староукраїнка, Затишшя, Полтавка, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки, Плавні.

Надійшло 46 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів російськими військовими.

В ОВА також повідомили, що протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась.