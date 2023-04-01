На Запоріжжі ворог за добу понад 100 разів обстріляв українські позиції: пошкоджені житлові будинки
За 31 березня ворог здійснив 104 обстріли позицій українських захисників на Запоріжжі з танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення, також зазнали пошкоджень житлові будинки та цивільна інфраструктура
Про це йдеться у повідомленні Запорізької ОВА у telegram з посиланням на дані Нацполіції.
"На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 104 обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення", - йдеться у дописі.
Також, як зазначається, за повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Чарівне, Гуляйпільське, Залізничне, Новояковлівка, Новоданилівка, Білогір'я, Ольгівське, Святопетрівка, Староукраїнка, Затишшя, Полтавка, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки, Плавні.
Надійшло 46 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів російськими військовими.
В ОВА також повідомили, що протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась.
- Нагадаємо, у ніч з 30 на 31 березня російські війська відкривали вогонь по мирних жителях міста Запоріжжя. Унаслідок обстрілу загорівся приватний будинок, пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
- Удень 31 березня російська армія завдала удару з літака по місту Оріхів, що в Запорізькій області: 2 мирних жителів дістали поранення.
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