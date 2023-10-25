Нафта Brent здешевшала до $87,92 за барель, через стурбованість конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС

Про це інформує Enkorr.

Грудневі ф’ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures знизилися на 0,17% або $0,15 до $87,92 за барель. У вівторок Brent здешевшала на 2% або $1,76 до $88,07 за барель.

Грудневі ф’ючерси на WTI на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX знизилися на 0,24% або $0,2 до $83,54 за барель. За попередню сесію контракт здешевшав на 2,1% або $1,75 до $83,74 за барель.

Трейдери очікують на дані Міненерго США про запаси енергоносіїв у країні. Оцінки Американського інституту нафти (API), опубліковані в ніч із вівторка на середу, показали зниження запасів нафти в США на тижні, що завершився 20 жовтня, на 2,668 млн барелів.

Проте, останнім часом такі побоювання дещо послабшали у зв'язку із закликами до Ізраїлю переглянути плани щодо наземної операції в секторі Газа.

Президент США Джо Байден і спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман домовилися робити дипломатичні зусилля для підтримки стабільності на Близькому Сході й перешкоджати розростанню конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, повідомив Білий дім.

Що передувало

2 жовтня ціна упала до $92,32 за барель, а 3 жовтня до $89,74.

Станом на 4 жовтня ціни на нафту трималися на приблизно одному рівні - $90,88 за барель.

8 жовтня вартість нафти зросла більш ніж на 3% після військового нападу ХАМАС на Ізраїль. Це було викликано дестабілізацією Близького Сходу, ключового постачальника сирої нафти, палива та енергії для глобальних споживачів.

10 жовтня спостерігалося зниження цін на нафту, що відбувається після їхнього стрибка. Трейдери аналізують потенційні наслідки воєнного протистояння між Ізраїлем та палестинською групою ХАМАС.

Нафта дешевшала в четвер, 12 жовтня, через дані Американського інституту нафти (API) про впевнене зростання запасів у США.

Ціни на нафту зросли 13 жовтня до $86,50 за барель, коли США посилили санкції проти російського експорту нафти, викликаючи тривогу щодо постачання на вже обмеженому ринку. Прогнозується, що світові запаси зменшаться до четвертого кварталу.

16 жовтня котирування Brent і WTI піднялися на 7,5% і 5,9% за тиждень.

19 жовтня вартість нафти Brent на лондонській біржі була $91,12, а 20 жовтня - $93,24 за барель.

Ціни на нафту 24 жовтня були біля $90,3 за барель.