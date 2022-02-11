Нардеп-"слуга" Кузьміних заявив про "100% невинуватість", суд переніс обрання йому запобіжного заходу
Нардеп від партії "Слуга Народу" Сергій Кузьміних, якого підозрюють в одержанні 558 тис. грн хабаря, заявив, що не вважає себе винним, і буде доводити це в суді
Про це повідомляє Укрінформ.
"Я на 100 відсотків вважаю себе невинуватим і буду доказувати свою невинуватість і сподіваюся на об'єктивність", - заявив Кузьміних.
Пізніше під час судового засідання стало відомо, що обрання запобіжного заходу нардепу перенесено на 14 лютого.
"Оголошено перерву до 14 лютого до 12 години", - сказав слідчий суддя Олег Ткаченко.
- Нагадаємо, що 28 січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали Сергія Кузьміних на хабарі. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала йому підозру. Кузьміних проігнорував три виклики до прокуратури.
- НАБУ опублікувало фрагменти матеріалів у справі депутата.
- Пізніше "слуга" попросив тимчасово виключити його з числа членів фракції з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена. Також він заявив, що не отримував повістку на допит в НАБУ.
- 7 лютого НАБУ і САП затримали Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн хабаря.
- 8 лютого Вищий антикорупційний суд не обрав запобіжного заходу Кузьміних, суд оголосив перерву до 11 лютого.
- 11 лютого САП просила запобіжний захід для нардепа у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 49 620 грн.
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