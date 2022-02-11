Нардеп-"слуга" Кузьміних заявив про "100% невинуватість", суд переніс обрання йому запобіжного заходу

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я на 100 відсотків вважаю себе невинуватим і буду доказувати свою невинуватість і сподіваюся на об'єктивність", - заявив Кузьміних.

Пізніше під час судового засідання стало відомо, що обрання запобіжного заходу нардепу перенесено на 14 лютого.

"Оголошено перерву до 14 лютого до 12 години", - сказав слідчий суддя Олег Ткаченко.



Нагадаємо, що 28 січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали Сергія Кузьміних на хабарі. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала йому підозру. Кузьміних проігнорував три виклики до прокуратури.

НАБУ опублікувало фрагменти матеріалів у справі депутата.

Пізніше "слуга" попросив тимчасово виключити його з числа членів фракції з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена. Також він заявив, що не отримував повістку на допит в НАБУ.

7 лютого НАБУ і САП затримали Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн хабаря.

8 лютого Вищий антикорупційний суд не обрав запобіжного заходу Кузьміних, суд оголосив перерву до 11 лютого.

11 лютого САП просила запобіжний захід для нардепа у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 49 620 грн.

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