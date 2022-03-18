NASA вперше показала нову ракету, якою доставлятиме людей на Місяць

Як повідомляє BBC, ракету доставили на майданчик у Космічному центрі Кеннеді у Флориді, щоб провести фіктивний відлік, передає "Еспресо. TV".

Якщо все пройде добре, ракета буде оголошена готовою до місії, під час якої вона відправить тестову капсулу без екіпажу навколо Місяця. Справжній запуск може відбутися в найближчі пару місяців.

Стосовно астронавтів, то у NASA сподіваються, що зможуть знову їх відправити на поверхню Місяця десь у другій половині цього десятиліття.

SLS менша за висотою, ніж Сатурн V, якою доставляли астронавті на Місяць у кінці 1960-х і на початку 1970-х років, однак ця ракета значно потужніша. Її будуть використовувати не лише для того, щоб відправляти астронавтів далеко за межі Землі, але й для доставки важкого обладнання та вантажу, щоб екіпажі астронавтів могли залишатися подалі від рідної планети на тривалий період.

Генеральну репетицію фіктивного запуску планують провести 3 квітня.

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