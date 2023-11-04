"Насправді Залужний не каже, що ми зайшли вглухий кут": військовий експерт Самусь про статтю Головнокомандувача ЗСУ

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Зараз ЗМІ багато виносять у заголовки слова Залужного про глухий кут. Насправді він не каже, що ми зайшли в глухий кут, а говорить, що це пастка Росії - затягти нас у позиційну війну. Тобто, що Росія хотіла б втягнути нас у позиційну війну, а на окремих ділянках прорватися вперед та окупувати весь Донбас. А в кінці 2024 року говорити, що Україну треба затягувати за стіл переговорів і підписувати якійсь Мінськ-3. Мені не здається, що Залужний каже про те, що ми зайшли в якийсь глухий кут і у нас немає виходу", - прокоментував військовий експерт.

Михайло Самусь вважає, що, навпаки, ця стаття саме досить відверто та на серйозному рівні говорить про проблеми та про те, які технології нам потрібні.

"Згадуючи рік тому, Залужний також публікував статтю, в якій казав про потребу в 300 танках, 400 БТР і так далі. І тоді він говорив, звертаючись до наших партнерів. А в цій статті він більше звертається до української нації, а не до західних партнерів. Залужний акцентує на необхідності концентрації для комбінації технологій, які вже є, а це і дрони, і РЕБ, і контрбатарейна боротьба та інше. Це все у нас є, але для того, щоб вийти з паритету з Росією нам треба все примножувати, масштабувати та робити серійним. Тут він саме звертається до українців, кажучи, що Захід нас підтримує, і за це ми вдячні, але треба ще сконцентруватися, бо Росії вдається нас втягувати в позиційну війну, а нам треба з цього вийти", - зауважив Самусь.