Наступного тижня будуть напружені бої на Донеччині,- ексзаступник начальника генштабу ЗСУ Романенко

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Оперативна пауза була більш формальна. Підрозділи, які втратили велику частину особового складу, противник підсилив, переформатував та завів деякі резерви. Зрозуміло, що ці резерви менше за часом підготовлені", - пояснив генерал-лейтенант.



Ігор Романенко зазначив, що потенціал збройних сил РФ на поточний час перевищує наш, противник має перевагу в артилерії як ствольної, так і реактивної.



"Російські сили зосереджуються для виконання завдання - захоплення адміністративних кордонів Донецької області. І для цього продовжують вести бойові дії ураження і, навіть, штурмовку у районах Слов'янська, Краматорська, Бахмута і траси Бахмут-Лисичанськ. Найближчий час, вже на наступному тижні будуть проводитися дуже напружені бої за цим напрямом", - зауважив Романенко.