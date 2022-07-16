Наступного тижня будуть напружені бої на Донеччині,- ексзаступник начальника генштабу ЗСУ Романенко
Заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко зауважив, що завдання противника захопити в адміністративних кордонах Донецьку область, тому він продовжує бойові дії у районах Слов'янська, Краматорська, Бахмута і траси Бахмут-Лисичанськ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Оперативна пауза була більш формальна. Підрозділи, які втратили велику частину особового складу, противник підсилив, переформатував та завів деякі резерви. Зрозуміло, що ці резерви менше за часом підготовлені", - пояснив генерал-лейтенант.
Ігор Романенко зазначив, що потенціал збройних сил РФ на поточний час перевищує наш, противник має перевагу в артилерії як ствольної, так і реактивної.
"Російські сили зосереджуються для виконання завдання - захоплення адміністративних кордонів Донецької області. І для цього продовжують вести бойові дії ураження і, навіть, штурмовку у районах Слов'янська, Краматорська, Бахмута і траси Бахмут-Лисичанськ. Найближчий час, вже на наступному тижні будуть проводитися дуже напружені бої за цим напрямом", - зауважив Романенко.
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