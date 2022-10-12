Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву високопосадовця НАТО на умовах анонімності.

За його словами, будь-яке застосування ядерної зброї Росією матиме для неї "безпрецедентні наслідки" й, "найбільш імовірно, викличе фізичну відповідь багатьох союзників і потенційно самого НАТО".

Представник Альянсу додав, що Росія своїми ядерними погрозами намагається насамперед попередити прямий вступ НАТО та інших держав у війну в Україні.

Імовірно, це перша заява Альянсу, де підтверджується можливість збройного втручання Заходу в разі використання Росією ядерної зброї.

12 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія отримала чітке попередження про важкі наслідки у разі застосування ядерної зброї. Він зазначив, що США спостерігають за розвитком подій та готові відреагувати.

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