НАТО готується до "фізичної відповіді" на ядерний удар РФ, - Reuters
Ядерний удар Росії змінить хід повномасштабної війни проти України та, найбільш імовірно, викличе "фізичну відповідь" союзників Києва і – потенційно – Північноатлантичного альянсу
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву високопосадовця НАТО на умовах анонімності.
За його словами, будь-яке застосування ядерної зброї Росією матиме для неї "безпрецедентні наслідки" й, "найбільш імовірно, викличе фізичну відповідь багатьох союзників і потенційно самого НАТО".
Представник Альянсу додав, що Росія своїми ядерними погрозами намагається насамперед попередити прямий вступ НАТО та інших держав у війну в Україні.
Імовірно, це перша заява Альянсу, де підтверджується можливість збройного втручання Заходу в разі використання Росією ядерної зброї.
- 12 жовтня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія отримала чітке попередження про важкі наслідки у разі застосування ядерної зброї. Він зазначив, що США спостерігають за розвитком подій та готові відреагувати.
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