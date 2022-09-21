РФ зазнає "тяжких наслідків": Білий дім про ядерні погрози Путіна

Про це заявив у середу в телеефірі координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ми завжди маємо сприймати подібну риторику серйозно. Це безвідповідально, говорити про ядерну потужність у такий спосіб, але це також є нетиповим в плані того, як він говорив впродовж останніх семи місяців", – підкреслив представник Білого дому.

Він зазначив, що США спостерігають за розвитком подій та готові відреагувати.

"Ми уважно стежимо за їхньою стратегічною позицією, щоб у разі потреби змінити свою", – зауважив Кірбі. Водночас за його словами, поки що немає ознак, які б свідчили про необхідність цих кроків.

Представник Білого дому також попередив, РФ зазнає "тяжких наслідків" як з боку США, так і всієї міжнародної спільноти, якщо вирішить застосувати ядерну зброю.

21 вересня Путін перейшов до погроз ядерною зброєю. Він звинуватив Захід у ядерному шантажі та погрозах застосувати проти Росії ядерну зброю, та заявив, що Москва у разі загрози територіальній цілісності використає усі наявні у неї засоби.

Пізніше президент США Джо Байден заявив, що РФ порушила основні засади статуту ООН, відстоюючи власні імперські амбіції. На думку Байдена, рішення Путіна про мобілізацію – помилка та погана новина для російського народу.

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