НАТО створює координаційне бюро для захисту газопроводів
Північноатлантичний альянс створює координаційний осередок для покращення захисту критичної інфраструктури після ймовірних актів саботажу на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік - 2"
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає DW.
Метою координаційного бюро буде скласти карту можливих уразливостей та зміцнити співпрацю з представниками промисловості.
Столтенберг зазначає, що це сприятиме протидії загрозам щодо критичної інфраструктури - наприклад, трубопроводів та підводних кабелів.
Як відомо, останнім часом союзники НАТО посилили охорону особливо важливих об'єктів та обмін розвідувальною інформацією.
- У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". Тоді ж прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.
- Пізніше стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік".
- Пізніше Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках", а днем раніше назвав інциденти з газогонами "міжнародним тероризмом".
- Вже 1 жовтня компанія-оператор російського газопроводу "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про стабілізацію тиску в трубі, що свідчить про припинення витікання газу. А згодом влада Данії заявила, що в газопроводі "Північний потік" припинився витік через день після того, як офіційні особи заявили, що в "Північному потоці - 2" також перестав витікати газ.
- Згодом спецслужби Швеції підтвердили диверсію на "Північних потоках" та шукали винних у підривах.
- 27 грудня компанія Nord Stream AG, яка є оператором пошкоджених газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2", почала попередню оцінку вартості ремонту труб. А радник із зовнішньополітичних питань колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, зараз – голова Мюнхенської безпекової конференції Кристоф Хойсген назвав найбільшою помилкою німецького уряду останніх років будівництво газопроводу "Північний потік-2" для транспортування російського газу.
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