НАТО створює координаційне бюро для захисту газопроводів

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає DW.

Метою координаційного бюро буде скласти карту можливих уразливостей та зміцнити співпрацю з представниками промисловості.

Столтенберг зазначає, що це сприятиме протидії загрозам щодо критичної інфраструктури - наприклад, трубопроводів та підводних кабелів.

Як відомо, останнім часом союзники НАТО посилили охорону особливо важливих об'єктів та обмін розвідувальною інформацією.