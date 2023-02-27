Навіть якщо Китай просто надішле одяг для мобілізованих РФ, це затягне війну, - Чалий
Якщо Китай піде на серйозне посилення РФ - як мінімум війна затягнеться набагато років. Це неприйнятний сценарій
Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий.
"Це не лише про летальну зброю, навіть якщо зараз Китай почне направляти нелетальні засоби для ведення війни для агресора. Допомагати агресору, як це робить Іран та Білорусь - це також брати участь в агресії. Сподіваюсь, КНР на цей бік не стане. Навіть якщо вони надішлють одяг для російських мобілізованих - це уже дуже серйозний вплив на ситуацію і затягне війну далі", - зазначив Чалий.
На його думку, Китаю треба вийти з логіки суперництва зі США і подумати як іншими ж способами досягти тих же цілей.
"Ми знаємо, що територіальна загроза розглядалась Росією з боку Китаю. Зараз Росія оголила всі ці тили і Китай робить величезну послугу Росії, що дає можливість сконцентрувати всі сили для ударів по Україні. Якщо Китай піде на серйозне посилення РФ - як мінімум війна затягнеться набагато років. Це неприйнятний сценарій", - підсумував дипломат.
- Нагадаємо, 27 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США застерегли Китай від підтримки РФ у війні проти України.
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- 22 лютого речник МЗС Китаю заперечив, що країна постачатиме РФ летальну зброю.
- Адміністрація Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідданих, які свідчать про те, що Китай зважує, чи варто постачати зброю Росії для підтримки її війни проти України.
- 24 лютого президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати "відреагують", якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю для війни проти України.
- Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив, що влада КНР розглядає можливість передачі Росії летальної зброї, проте остаточне рішення ще не ухвалили.
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