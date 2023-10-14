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Найбільшою загрозою для палестинського народу є ХАМАС, - міністр закордонних справ Британії

14 жовтня, 2023 субота
21:33
Війна в Ізраїлі Очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі

Очільник міністерства закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що ХАМАС є найбільшою загрозою для палестинського народу

Про це Клеверлі написав у соцмережі X. 

Він назвав бойовиків ХАМАСу найбільшою загрозою палестинцям, оскільки вони "ховаються в лікарнях і школах, використовуючи жінок і дітей як живий щит". 

"Смерть будь-якої мирної людини – це трагедія. Палестинець чи Ізраїль - ХАМАС є причиною цієї втрати", - наголосив він. 

11 жовтня міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі прибув до Ізраїлю, щоб зустрітися з ізраїльськими лідерами та продемонструвати підтримку своєї країни. Зазначається, що поїздка міністра закордонних справ є "демонстрацією непохитної солідарності Великої Британії з ізраїльським народом після терористичних атак ХАМАС".

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

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Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

Згодом армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

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Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авіву та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Гази, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу заявив, що це лише початок.

Уранці суботи, 14 жовтня, ізраїльські військові завдали удару по угрупованню "Хезболла" на півдні Лівану. За словами ЦАХАЛу, вони вразили ціль "Хезболли" після того, як був обстріляний один з БПЛА. Крім того, ЦАХАЛ заявив, що ліквідував керівника військово-повітряних сил ХАМАС.

Понад 423 тисячі місцевих жителів Гази залишили свої домівки ще до того, як Ізраїль наказав евакуюватися з півночі Гази до південної частини протягом 24 годин.

13 жовтня Ріяд Мансур, представник Палестини в ООН, звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з проханням вживати більше заходів для припинення "злочину проти людяності" Ізраїлю. А 14 жовтня МЗС Йорданії назвав заклик до евакуації з сектора Гази військовим злочином.

Очільник Ради ЄС Шарль Мішель попереджає про збільшення потоку біженців з Близького Сходу до ЄС, що може "імпортувати близькосхідний конфлікт до Євросоюзу", а голова Європейської народної партії Альфред Вебер говорить, що терористи ХАМАС можуть проникнути в ЄС разом із біженцями.

Світ
Ізраїль
Палестина
Велика Британiя
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