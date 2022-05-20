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Головна війна з Росією Найближчим часом, навіть не днями, завершиться вивезення всіх із Азовсталі, – Зеленський

Найближчим часом, навіть не днями, завершиться вивезення всіх із Азовсталі, – Зеленський

20 травня, 2022 п'ятниця
21:22
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що захисники Маріуполя з Азовсталі покинуть завод вже найближчим часом. Наразі меткомбінат вже покинули цивільні, медики та поранені бійці

Про це інформує президент України Володимир Зеленський на телемарафоні UAразом.

"На сьогодні вивезено всіх цивільних, які були заблоковані на заводі. Цивільних вивезли, медиків вивезли, вивезли важкопоранених та поранених. Я знаю, що відбувається на цю мить. Я думаю, найближчим часом, навіть не днями, завершиться вивезення всіх", – сказав президент України. 

Володимир Зеленський розповів про перемовини з іноземними лідерами для посередництва між Україною і РФ. 

"Структура складна. Домовлялися про те, що розблокуванням будуть займатися посередники, західні партнери, я домовлявся з Туреччиною, Швейцарією, Ізраїлем, спочатку з Францією. Щоб через стосунки лідерів з керівником РФ, коли ми бачили, що військовим шляхом розблокувати не вийде.

Я детально проговорював з лідерами інших держав надати мені відповідну зброю, щоб військовим шляхом ми дійшли до Маріуполя, аби розблокувати людей.

На сьогодні хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя", – зазначив Володимир Зеленський.

  • 19 травня Святослав Калина (Паламар) заявив, що разом із керівництвом полку "Азов" перебуває на території заводу.
  • Найвпливовіші міжнародні сили мають бути поінформовані та залучені до порятунку наших героїв, - Зеленський про звільнення захисників Азовсталі. 19 травня про це та багато інших питань йшлося у розмові з Премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном.
  • Дружини та матері захисників Азовсталі 20 травня оголосили про намір створити організацію із захисту прав українських військовополонених. Мати захисника Азовсталі закликала турецьку сторону стати гарантом безпеки українських військових, які наразі перебувають на території, підконтрольній РФ.
  • Нагадаємо, 20 травня командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив, що керівництво Сил оборони віддало наказ припинити оборону Маріуполя.
  • Інститут дослідження війни припустив, що Росія погодилася на евакуацію українських військових із заблокованого заводу "Азовсталь" в Маріуполі, аби оголосити про повний контроль над містом.
  • Пізніше ватажок терористів "ДНР" Пушилін заявив, що долю евакуйованих з Азовсталі військових вирішуватиме суд.
  • Міжнародний комітет Червоного Хреста реєструє сотні військових, які залишають завод "Азовсталь" в Маріуполі.
  • 16 травня увечері з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. 
  • Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.
  • Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

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евакуація
Володимир Зеленський
Азовсталь
воєнні злочини Росії
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