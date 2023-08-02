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Найманці ПВК Вагнера будують укріплення на полігоні в Білорусі, - Радіо Свобода

2 серпня, 2023 середа
13:35
Війна з Росією ПВК Вагнера

Бойовики ПВК Вагнера активно зводять укріплення на території полігону "Репіще" поблизу міста Осиповичі Могилівської області Білорусі

Про це 2 серпня пише білоруська служба Радіо Свобода за результатами аналізу ексклюзивного супутникового знімка цього полігону від 31 липня 2023 року, придбаного у сервісу Planet Labs.

Зазначається, що на знімках можна побачити будівництво численних укріплень, можливо, землянок. Біля них видно об’єкти, схожі на легкові автомобілі та світло-сірі мікроавтобуси УАЗ, працюють бульдозери.

"29 липня Міноборони Білорусі повідомило про спільні навчання на цьому полігоні 51-ї артилерійської бригади спільно з "інструкторами ПВК Вагнера. Повідомлялося про виконання "вогневих завдань із застосуванням квадрокоптерів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що нещодавно в одному з telegram-каналів, пов'язаних з найманцями ПВК Вагнера, з'явилося відео, на якому показано будівництво укріпленого лісового табору.

"Землянки там обладнані невеликими печами, тому табір може бути придатним для проживання в холодну пору року. Точно визначити місце стрілянини не вдалося", - написали у повідомленні.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати. А вже 14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці наступного дня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера. Згодом вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі. Також цього дня Гаюн повідомив, що до Білорусі прибула 12-та за рахунком колона ПВК Вагнера, у якій нарахували щонайменше 50 одиниць техніки.

28 липня у Центрі національного спротиву попередили, що вагнерівці готують провокації на кордоні Білорусі з ЄС. Також цього дня у Білорусі зафіксували 13-ту колону найманців.

29 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що понад 100 вагнерівців вирушили до Сувальського коридору.

31 липня стало відомо, що ПВК Вагнера призупинила "на невизначений термін" роботу своїх регіональних центрів із набору найманців. Також за наказом фінансиста Євгена Пригожина вони мають до 5 серпня прибути до таборів у Республіці Білорусь. 

У Білорусі виявили ще одну локацію приватної військової компанії Вагнера поблизу Осиповичів, найманці використовують склади.

Росія
Білорусь
Вагнергейт
Євген Пригожин
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