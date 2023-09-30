Найважче повертати українських цивільних заручників, - Лубінець

Про це він сказав кореспондентці Еспресо Катерині Пашко.

"Найважче повертати цивільних заручників. По військовополонених є принаймні Женевські конвенції, є процедура обміну: ми повертаємо їхніх військовополонених і забираємо своїх. По дітях: після видачі ордера на арешт Путіна та Львової-Бєлової, після публічної інформаційної кампанії, всесвітньої інформаційної кампанії, можу підтвердити, що нам вдалось більш ефективно виконувати свою роботу", - зазначив він.

Омбудсмен додав, що кожного тижня Україна повертає дітей, нам почали в цьому допомагати, проте, щодо цивільних заручників - це найскладніша категорія громадян України, де немає процедури обміну чи повернення.

"Росіяни юридично прописують так, що це нібито злочинці. Немає процедури, щоб встановити, що це громадяни України, які просто знаходились під тимчасовою окупацією і за питання "чи співали ви вдома українські пісні?" відповідали "так" і за це їхали на підвал, і за це їм зараз намагаються відкрити кримінальні провадження і довести що це українські шпигуни. І такі випадки не поодинокі", - розповів Лубінець.

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Омбудсмен зазначив, що станом на зараз, за українськими даними в полоні фактично залишається понад 25 тисяч цивільних заручників.

"Ми повернули 144 цивільних особи з 2598 всіх повернутих. А з тих, які знаходились в полоні з 2014, до моменту повномасштабної агресії ми повернули всього 2 українські жінки", - сказав він.

Лубінець зазначив, що не може висвітлити деталі того, як саме вдалося їх звільнити, проте наголосив, що Україна ніколи не порушувала міжнародне гуманітарне право і намагається започаткувати окремий майданчик, де зможе не тільки порушувати питання цивільних заручників, а й знайти механізм щодо ефективного їх повернення.

"Станом на зараз такий механізм ми не знайшли. І сказати, що я бачу перспективу, що завтра ми зможемо це зробити - ні не бачу", - зазначив Лубінець.