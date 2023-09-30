Найважче повертати українських цивільних заручників, - Лубінець
Після форуму "Взаємодії органів державної влади, регіональних представників уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та громадських організацій і міжнародних партнерів з метою підвищення обізнаності та експертності при реагуванні та попередженні СНПК" омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що найважче повертати українських цивільних заручників
Про це він сказав кореспондентці Еспресо Катерині Пашко.
"Найважче повертати цивільних заручників. По військовополонених є принаймні Женевські конвенції, є процедура обміну: ми повертаємо їхніх військовополонених і забираємо своїх. По дітях: після видачі ордера на арешт Путіна та Львової-Бєлової, після публічної інформаційної кампанії, всесвітньої інформаційної кампанії, можу підтвердити, що нам вдалось більш ефективно виконувати свою роботу", - зазначив він.
Омбудсмен додав, що кожного тижня Україна повертає дітей, нам почали в цьому допомагати, проте, щодо цивільних заручників - це найскладніша категорія громадян України, де немає процедури обміну чи повернення.
"Росіяни юридично прописують так, що це нібито злочинці. Немає процедури, щоб встановити, що це громадяни України, які просто знаходились під тимчасовою окупацією і за питання "чи співали ви вдома українські пісні?" відповідали "так" і за це їхали на підвал, і за це їм зараз намагаються відкрити кримінальні провадження і довести що це українські шпигуни. І такі випадки не поодинокі", - розповів Лубінець.
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Омбудсмен зазначив, що станом на зараз, за українськими даними в полоні фактично залишається понад 25 тисяч цивільних заручників.
"Ми повернули 144 цивільних особи з 2598 всіх повернутих. А з тих, які знаходились в полоні з 2014, до моменту повномасштабної агресії ми повернули всього 2 українські жінки", - сказав він.
Лубінець зазначив, що не може висвітлити деталі того, як саме вдалося їх звільнити, проте наголосив, що Україна ніколи не порушувала міжнародне гуманітарне право і намагається започаткувати окремий майданчик, де зможе не тільки порушувати питання цивільних заручників, а й знайти механізм щодо ефективного їх повернення.
"Станом на зараз такий механізм ми не знайшли. І сказати, що я бачу перспективу, що завтра ми зможемо це зробити - ні не бачу", - зазначив Лубінець.
- 7 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив що Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту у селищі Оленівка на Донеччині.
- 12 липня Україні вдалося повернути тіла 19 людей, які загинули в російському полоні.
- У серпні в Україну з полону РФ повернулися 22 захисники.
- Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов сказав, що в умовах повномасштабної війни вже близько 2,6 тис. військовополонених повернулися додому. Але деяких РФ відмовляється віддавати без пояснення причин.
- У п'ятницю, 15 вересня, Україні вдалося повернути додому ще 51 тіло полеглого військовослужбовця.
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