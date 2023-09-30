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Окрім МКС, злочинами росіян повинен займатися окремий трибунал на зразок Нюрнберзького, - Лубінець

30 вересня, 2023 субота
19:14
Війна з Росією Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Після форуму "Взаємодії органів державної влади, регіональних представників уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та громадських організацій і міжнародних партнерів з метою підвищення обізнаності та експертності при реагуванні та попередженні СНПК" омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що злочинами росіян має займатися окремий трибунал на зразок Нюрнберзького, окрім МКС

Про це він сказав кореспондентці Еспресо Катерині Пашко.

"Максимально важко напрацьовувати алгоритми покарання, росіяни уникають відповідальності, адже їх фізично тут немає. Ми як держава зараз проводимо усі провадження щодо тих росіян, які встановлені на території України, які в спеціальному таборі для російських військовополонених", - зазначив Лубінець.

"Крім цього розробляється механізм, про який ми публічно заявили як держава, це створення окремого трибуналу щодо засудження дій російських військовослужбовців і вищого військового керівництва РФ", - додав омбудсмен.

Лубінець також відповів на питання, чому це необхідно Україні. 

"Міжнародний кримінальний суд, який видав 2 ордери на арешт Путіна та Львову-Бєлову не дозволяє проводити заочного засудження. Тобто треба людину фізично привести на засідання. Ми розуміємо, що поки, напевно, Путін живий - він уникне такого покарання. Саме тому, ми як держава виходимо з ініціативи створення окремого трибуналу, такий випадок вже був - це Нюрнберзький трибунал. Я не скажу, що це легко нам дається, бо дуже багато наших партнерів не хочуть, на мій погляд, такого прецеденту, бо це буде вперше після закінчення 2 світової війни щось подібне створене. Напевно, це стане показником того, що чинні міжнародні організації показують свою неефективність. Тоді треба буде не тільки розмовляти про їхню зміну, а й, можливо, про кардинальне започаткування нових організацій, які можуть робити подібні мандати", - пояснив Дмитро Лубінець.

Що відомо про діяльність МКС у контексті російсько-української війни

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

19 травня російське МВС оголосило у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна. Проти прокурора МКС та судді МКС Росаріо Сальваторе Айтала слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи щодо "готування до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом".

У МКС відреагували на розшук Росією прокурора, назвавши це спробою порушити мандат.

Крім того, рішення порушити кримінальну справу проти прокурора та трьох суддів Міжнародного кримінального суду, які були долучені до розслідування злочинів під час російської агресивної війни проти України рішуче засудив Євросоюз. 

27 липня у Росії оголосили в розшук суддю МКС Томоко Акане, яка видала ордер на арешт президента РФ та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової.

Пізніше, 8 серпня, повідомлялося, що чотири країни-учасниці Римського статуту, Велика Британія, Коста-Ріка, Італія та Японія, виступили зі спільною заявою, у якій висловили стурбованість щодо кримінальних справ РФ проти прокурора і суддів МКС.

Світ
Росія
геноцид
російська армія
Омбудсмен
злочини проти людяності
окупанти
злочини проти людства
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