"Не хочемо нової холодної війни": у Міноборони Франції планують спробувати відмовити Росію від вторгнення до України

Про це вона заявила у інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche.

За її словами, відповідь Європи та США на можливе російське вторгнення до України передбачає нові санкції і політичну ізоляцію.

"Ми намагаємося пояснити їй масштаби наслідків, якщо вона вирішить піти далі. Наша мета полягає в тому, щоб відмовити російську владу від кроку, який міг би викликати драматичний ланцюжок подій. Але ми не хочемо повернення до холодної війни", - заявила Парлі.

Вона додала, що Захід хоче підтримувати діалог з Росією з "масштабними і стратегічними наслідками".