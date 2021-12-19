"Не хочемо нової холодної війни": у Міноборони Франції планують спробувати відмовити Росію від вторгнення до України
Міністерка оборони Франції Флоранс Парлі заявила, що західні країни хочуть підтримувати діалог з Росією
Про це вона заявила у інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche.
За її словами, відповідь Європи та США на можливе російське вторгнення до України передбачає нові санкції і політичну ізоляцію.
"Ми намагаємося пояснити їй масштаби наслідків, якщо вона вирішить піти далі. Наша мета полягає в тому, щоб відмовити російську владу від кроку, який міг би викликати драматичний ланцюжок подій. Але ми не хочемо повернення до холодної війни", - заявила Парлі.
Вона додала, що Захід хоче підтримувати діалог з Росією з "масштабними і стратегічними наслідками".
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