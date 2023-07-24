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"Не лише сховища, енергетика та нафтобази": Медведєв закликав РФ завдавати ударів по нестандартних цілях в України

24 липня, 2023 понедiлок
13:51
Війна з Росією Дмитро Медведєв

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що росіянам слід обирати більш уважно цілі для ударів по Україні, і вони мають бути нестандартними та потужними

Про це Медведєв написав у Телеграм.

Він вважає, що градус напруги в українському суспільстві нібито зростає, а на Заході вимагають від Києва перемог. Російський заступник голови радбезу запевняє, що Україна буцім не може досягти успіхів під час контрнаступу, тож їй потрібні інформаційні перемоги "дуті та ірраціональні", тому й наче ЗСУ б'ють по так званих цивільних об'єктах.

"І нам потрібно вибирати нестандартні цілі для наших ударів. Не тільки сховища, енергетичні вузли та нафтові бази. Є й інші місця, де на нас поки що не чекають. І де ефект буде дуже вагомим", - написав експрезидент РФ.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. РосЗМІ й телеграми кажуть про пошкодження будівлі поруч з міністерством оборони РФ та бізнес-центру, натомість влада звинувачує в атаці безпілотників Україну. У міноборони Росії сказали, що їм начебто вдалося припинити спробу атаки українських дронів. 

Вибухи у Росії

19 червня влада Бєлгородської області звинуватила Збройні Сили України в обстрілі Валуйського округу, внаслідок якого начебто постраждало 7 людей, серед яких є дитина.

Згодом, у міноборони Росії заявили, нібито 21 червня у селі Калинець Московської області було збито 3 українських дрони на підльоті до складів військової частини.

Вже 2 липня в Краснодарському краї РФ пролунав вибух біля військового аеродрому, там утворилася воронка діаметром 10 метрів.

А 4 липня у Росії звинувачували Україну в атаці дронів по території Московської області. ЗМІ писали про атаку на військовий об'єкт та селище поблизу аеропорту "Внуково". 

Новини
Світ
Росія
Дмитро Медведєв
російська армія
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